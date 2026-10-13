Долар по 50 грн: у НБУ прокоментували можливе зростання курсу

Обмінник у місті. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Національний банк України не прогнозує конкретного курсу валют. Головна мета регулятора — повернути інфляцію до 5% і надалі утримувати її поблизу цього рівня. У Національному банку України (НБУ) також прокоментували припущення, що долар може коштувати 50 грн уже в січні-лютому.

Про це заявив заступник голови Національного банку України Володимир Лепушинський у коментарі журналістці Новини.LIVE Анні Сірик.

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Що в НБУ кажуть про курс долара

Журналістка Новини.LIVE Анна Сірик запитала Володимира Лепушинського, чи допускає Національний банк, що курс долара може сягнути 50 грн уже в січні-лютому.

У відповідь заступник голови Нацбанку пояснив, що регулятор не дає прогнозів щодо валютного курсу. За його словами, це потрібно, щоб не створювати враження, ніби Нацбанк має якісь інші цілі, відмінні від інфляційної.

Лепушинський наголосив, що основним завданням регулятора є повернення інфляції до 5% та її подальше утримання поблизу цього показника. Також він згадав практику Національного банку на валютному ринку, коментуючи можливі коливання курсу.

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"З усієї практики, яку Національний банк проводив на валютному ринку, можемо точно сказати, що курс у космос не літає", — зазначив Лепушинський.

Новини.LIVE інформували, що економіст Сергій Фурса заявив, що валютна стабільність України значною мірою залежить від західної фінансової підтримки. За його словами, Нацбанк використовує міжнародну допомогу для поповнення резервів і підтримки курсу гривні в умовах війни. Фурса попередив, що без західної підтримки гривня може стрімко втратити вартість.

Новини.LIVE також писали, що фінансовий аналітик Олексій Кущ розкритикував ідею запровадження банкноти номіналом 2000 гривень, назвавши її недоцільною. Він пояснив, що українці дедалі частіше відмовляються від готівки на користь карток і безконтактних платежів. Економіст також припустив, що до випуску купюри Нацбанк міг вдатися після невдалої спроби замінити назву "копійка" на "шаг".