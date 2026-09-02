Фурса попередив про падіння гривні без допомоги Заходу

Жінка прямує до обмінника. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Нинішня валютна стабільність України значною мірою забезпечується західною фінансовою підтримкою. Національний банк має достатній запас резервів, щоб підтримувати курс гривні в умовах війни. Водночас без міжнародної допомоги Україна може втратити важливий елемент економічної стійкості.

Про це в інтерв’ю для Новини.LIVE заявив економіст Сергій Фурса.

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Фурса пояснив, що підтримує курс гривні

За словами економіста, Національний банк України використовує валютні резерви для стримування курсу гривні ще з 2022 року. Така політика, зазначив він, стала можливою завдяки західній фінансовій підтримці, яка допомагає Україні зберігати макрофінансову стабільність.

Фурса наголосив, що під час війни повноцінного ринкового курсу гривні фактично не може бути. Тому Нацбанк використовує резерви для підтримки курсу та стабільності валютного ринку.

Економіст також зазначив, що завдяки міжнародній допомозі НБУ зберігає достатній рівень резервів. За його словами, навіть попри їх використання для підтримки гривні, на кінець року очікуються рекордні резерви.

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Водночас Фурса попередив про наслідки можливої втрати західної підтримки. Він зазначив, що без неї Україна втратить важливий елемент економічної стійкості, а відмова від підтримки курсу може призвести до його стрімкого падіння.

"Якщо ми втрачаємо західну підтримку, ми втрачаємо, власне, будь-який елемент стійкості нашої. Якщо ви відпускаєте [курс, — Ред.], воно летить, летить, летить і біжить, і так далі", — пояснив Фурса.

За словами економіста, саме західна підтримка є важливою для збереження нинішньої макрофінансової ситуації в Україні в умовах війни. Він також підкреслив значення європейської інтеграції та виконання законів і зобов’язань у межах співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Новини.LIVE інформували, що економіст Сергій Фурса не очікує значного подорожчання продуктів в Україні, попри можливе зростання витрат бізнесу через перебудову логістики. За його словами, інфляція за підсумками року очікується на рівні 10%, а перегляд прогнозу до 11–12% малоймовірний. Фурса також закликав українців не скуповувати продукти про запас, особливо ті, що можуть зіпсуватися за кілька тижнів.

Новини.LIV також писали, що українцям радять подбати про базові запаси їжі та питної води на випадок непередбачуваних ситуацій. Оптимально мати вдома продукти приблизно на 7–12 діб, орієнтуючись на реальні потреби родини. Водночас скуповувати харчі на місяці вперед не варто, а під час зберігання важливо дотримуватися термінів придатності та рекомендацій виробника.