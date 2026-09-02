Фурса предупредил о падении гривны без помощи Запада

Женщина направляется к обменному пункту. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Нынешняя валютная стабильность Украины в значительной степени обеспечивается западной финансовой поддержкой. Национальный банк располагает достаточным запасом резервов, чтобы поддерживать курс гривны в условиях войны. В то же время без международной помощи Украина может лишиться важного элемента экономической устойчивости.

Об этом в интервью для Новини.LIVE заявил экономист Сергей Фурса.

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Фурса пояснил, что поддерживает курс гривны

По словам экономиста, Национальный банк Украины использует валютные резервы для сдерживания курса гривны еще с 2022 года. Такая политика, отметил он, стала возможной благодаря западной финансовой поддержке, которая помогает Украине сохранять макрофинансовую стабильность.

Фурса подчеркнул, что во время войны полноценного рыночного курса гривны фактически быть не может. Поэтому Нацбанк использует резервы для поддержки курса и стабильности валютного рынка.

Экономист также отметил, что благодаря международной помощи НБУ сохраняет достаточный уровень резервов. По его словам, даже несмотря на их использование для поддержки гривны, к концу года ожидаются рекордные резервы.

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В то же время Фурса предупредил о последствиях возможной потери западной поддержки. Он отметил, что без неё Украина лишится важного элемента экономической устойчивости, а отказ от поддержки курса может привести к его стремительному падению.

"Если мы теряем западную поддержку, мы теряем, по сути, любой элемент нашей устойчивости. Если вы отпускаете [курс, — Ред.], он летит, летит, летит и бежит, и так далее", — пояснил Фурса.

По словам экономиста, именно западная поддержка важна для сохранения нынешней макрофинансовой ситуации в Украине в условиях войны. Он также подчеркнул значение европейской интеграции и выполнения законов и обязательств в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом.

Новини.LIVE сообщали, что экономист Сергей Фурса не ожидает значительного подорожания продуктов в Украине, несмотря на возможный рост затрат бизнеса из-за перестройки логистики. По его словам, инфляция по итогам года ожидается на уровне 10%, а пересмотр прогноза до 11–12% маловероятен. Фурса также призвал украинцев не скупать продукты впрок, особенно те, которые могут испортиться за несколько недель.

Новини.LIV также писали, что украинцам рекомендуют позаботиться о базовых запасах еды и питьевой воды на случай непредвиденных ситуаций. Оптимально иметь дома продукты примерно на 7–12 суток, ориентируясь на реальные потребности семьи. В то же время запасаться продуктами на месяц вперед не стоит, а при хранении важно соблюдать сроки годности и рекомендации производителя.