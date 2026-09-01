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Не нужно делать запасы: экономист о ценах на продукты

Ua ru
1 сентября 2026 23:06
Эксклюзив
Экономист объяснил, нужно ли делать запасы продуктов
Мужчина покупает продукты на рынке. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Экономист Сергей Фурса рассказал, стоит ли украинцам ожидать значительного подорожания продуктов. По его словам, перестройка логистики из-за рисков для безопасности действительно может увеличить расходы бизнеса. В то же время часть этих расходов компании могут взять на себя, поэтому значительного скачка цен ожидать не стоит.

Об этом Сергей Фурса рассказал в интервью Новини.LIVE.

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Вырастут ли цены на продукты в Украине

Сергей Фурса отметил, что из-за рисков безопасности бизнесу придется перестраивать логистику. Часть дополнительных расходов может отразиться на конечной стоимости товаров, однако, по оценке экономиста, значительного подорожания не ожидается.

Фурса отметил, что в настоящее время инфляция в Украине ожидается на уровне 10% по итогам года. В то же время, по его словам, аналитики могут пересмотреть свои прогнозы до 11–12%, хотя такой сценарий он считает маловероятным.

"Значительного подорожания не будет. Инфляция сейчас ожидается на уровне 10% в этом году. Возможно, аналитики пересмотрят свои прогнозы, и мы увидим цифру не 10, а 11–12%, но вряд ли", — пояснил экономист.

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По словам Фурса, часть дополнительных расходов бизнес может переложить на потребителей, а часть — профинансировать самостоятельно. В то же время он призвал не создавать инфляционных ожиданий из-за опасений по поводу резкого роста цен.

Нужно ли делать запасы продуктов

Фурса также призвал украинцев не скупать продукты впрок. Особенно это касается товаров, которые могут потерять качество или испортиться в течение нескольких недель или месяца.

В то же время экономист в шутку отметил, что крупные закупки могут поддержать украинский бизнес. По его словам, в таком случае потребители фактически обеспечивают дополнительную ликвидность продуктовым сетям.

"Если вы хотите поддержать компании-поставщики, делайте, пожалуйста, запасы продуктов. Вы сейчас даете им дополнительную ликвидность. Что вы потом будете делать с этими 20 килограммами макарон? Я не знаю. Но вы таким образом поможете украинскому бизнесу. Потратите свои деньги, и они пойдут на поддержку какой-нибудь продуктовой сети, например. Только для этого.

Но не нужно делать никаких запасов продуктов питания. Особенно если речь идет о продуктах, которые могут портиться. Ладно, вы купили макароны, потом 5 лет будете есть. Рано или поздно вы это съедите. Но если вы покупаете что-то, что может потерять свое качество за 2–3 недели, за месяц, то здесь у вас будут только потери", — подытожил экономист.

Новини.LIVE сообщали, что начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Анатолий Катеренчук призвал украинцев не поддаваться панике и не скупать продукты на месяц вперед. В то же время он рекомендует иметь дома запас питьевой воды и продуктов повседневного спроса примерно на 7–12 суток. Специалист также подчеркнул важность соблюдения сроков годности и условий хранения продуктов.

Новини.LIVE также писали, что финансовый аналитик Виктор Гальчинский прогнозирует, что цены на продукты в Украине могут вырасти на 20–30% из-за перебоев с логистикой и ажиотажного спроса. В то же время физического дефицита продовольствия не ожидается, а рынок со временем может стабилизироваться. Сдержать подорожание, по его оценке, частично может малый бизнес с децентрализованными цепочками поставок.

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Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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