Економіст пояснив, чи треба робити запаси продуктів

Чоловік купує продукти на базарі. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Економіст Сергій Фурса розповів, чи варто українцям очікувати значного подорожчання продуктів. За його словами, перебудова логістики через безпекові ризики справді може збільшити витрати бізнесу. Водночас частину цих витрат компанії можуть взяти на себе, тому значного стрибка цін очікувати не варто.

Про це Сергій Фурса розповів в інтервʼю Новини.LIVE.

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Чи зростуть ціни на продукти в Україні

Сергій Фурса зазначив, що через безпекові ризики бізнесу доведеться перебудовувати логістику. Частина додаткових витрат може позначитися на кінцевій вартості товарів, однак, за оцінкою економіста, значного подорожчання не очікується.

Фурса зазначив, що наразі інфляція в Україні очікується на рівні 10% за підсумками року. Водночас, за його словами, аналітики можуть переглянути свої прогнози до 11–12%, хоча такий сценарій він вважає малоймовірним.

"Не буде значного подорожчання. Інфляція зараз очікується на рівні 10% цього року. Може, аналітики переглянуть свої прогнози і ми побачимо цифру не 10, а 11–12%, але навряд чи", — пояснив економіст.

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За словами Фурса, частину додаткових витрат бізнес може перекласти на споживачів, а частину — профінансувати самостійно. Водночас він закликав не створювати інфляційні очікування через побоювання щодо різкого зростання цін.

Чи потрібно робити запаси продуктів

Фурса також закликав українців не скуповувати продукти про запас. Особливо це стосується товарів, які можуть втратити якість або зіпсуватися протягом кількох тижнів чи місяця.

Водночас економіст жартома зазначив, що великі закупівлі можуть підтримати український бізнес. За його словами, у такому разі споживачі фактично дають додаткову ліквідність продуктовим мережам.

"Якщо ви хочете підтримувати компанії-постачальники, робіть, будь ласка, запаси продуктів. Ви зараз даєте їм додаткову ліквідність. Що ви потім будете робити з цими 20 кілограмами макаронів? Я не знаю. Але ви допоможете українському бізнесу таким чином. Витратите свої гроші, і вони підуть на підтримку якоїсь продуктової мережі, наприклад. Тільки для цього.

Але не треба робити ніяких запасів продуктів харчування. Особливо, якщо ви дивитесь на ті продукти харчування, які можуть псуватися. Добре, ви макарони купили, потім 5 років будете їсти. Рано чи пізно ви це з'їсте. Але якщо ви купуєте щось, що може втратити свою якість за 2-3 тижні, за місяць, то тут у вас будуть лише втрати", — підсумував економіст.

Новини.LIVE інформували, що начальник Головного управління Держпродспоживслужби в місті Києві Анатолій Катеренчук закликав українців не панікувати та не скуповувати продукти на місяці вперед. Водночас він рекомендує мати вдома запас питної води та повсякденних продуктів приблизно на 7–12 діб. Фахівець також наголосив на важливості дотримуватися термінів придатності та умов зберігання їжі.

Новини.LIVE також писали, що фінансовий аналітик Віктор Гальчинський прогнозує, що ціни на продукти в Україні можуть зрости на 20–30% через перебої з логістикою та ажіотажний попит. Водночас фізичного дефіциту продовольства не очікується, а ринок згодом може стабілізуватися. Стримати подорожчання, за його оцінкою, частково може малий бізнес із децентралізованими ланцюгами постачання.