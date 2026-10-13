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Главная Новости дня В НБУ сделали заявление о возможном росте курса доллара до 50 грн

В НБУ сделали заявление о возможном росте курса доллара до 50 грн

Ua ru
13 октября 2026 09:10
Эксклюзив
Доллар по 50 грн: в НБУ прокомментировали возможное повышение курса
Обменный пункт в городе. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Национальный банк Украины не прогнозирует конкретный курс валют. Главная цель регулятора — вернуть инфляцию к отметке 5% и в дальнейшем удерживать ее вблизи этого уровня. В Национальном банке Украины (НБУ) также прокомментировали предположение о том, что доллар может стоить 50 грн уже в январе-феврале.

Об этом заявил заместитель председателя Национального банка Украины Владимир Лепушинский в комментарии журналистке Новини.LIVE Анне Сирик.

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Что в НБУ говорят о курсе доллара

Журналистка Новини.LIVE Анна Сирик спросила Владимира Лепушинского, допускает ли Национальный банк, что курс доллара может достичь 50 грн уже в январе-феврале.

В ответ заместитель председателя Нацбанка пояснил, что регулятор не дает прогнозов относительно валютного курса. По его словам, это необходимо, чтобы не создавать впечатление, будто у Нацбанка есть какие-то другие цели, отличные от инфляционной.

Лепушинский подчеркнул, что основной задачей регулятора является возвращение инфляции к отметке 5% и её дальнейшее удержание вблизи этого показателя. Также он упомянул практику Национального банка на валютном рынке, комментируя возможные колебания курса.

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"Исходя из всей практики, которую Национальный банк проводил на валютном рынке, можем точно сказать, что курс в космос не улетит", — отметил Лепушинский.

Новини.LIVE сообщали, что экономист Сергей Фурса заявил, что валютная стабильность Украины в значительной степени зависит от западной финансовой поддержки. По его словам, Нацбанк использует международную помощь для пополнения резервов и поддержания курса гривны в условиях войны. Фурса предупредил, что без западной поддержки гривна может стремительно потерять стоимость.

Новини.LIVE также писали, что финансовый аналитик Алексей Кущ раскритиковал идею введения банкноты номиналом 2000 гривен, назвав ее нецелесообразной. Он пояснил, что украинцы все чаще отказываются от наличных в пользу карт и бесконтактных платежей. Экономист также предположил, что к выпуску купюры Нацбанк мог прибегнуть после неудачной попытки заменить название "копейка" на "шаг".

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Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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