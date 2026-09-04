Экономист Кущ: купюра номиналом 2000 грн не приносит никакой пользы

Алексей Кущ. Фото: кадр из видео

Финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ заявил, что введение в обращение банкноты номиналом 2000 гривен не несет практической пользы для украинцев на фоне активного перехода на безналичные расчеты. Он также назвал решение Национального банка странным.

Об этом Алексей Кущ сказал в эфире проекта Новини.LIVE в программе "Світ на зломі".

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Кущ раскритиковал новую банкноту номиналом 2000 гривен

По словам Куща, в Украине все больше людей отказываются от наличных в пользу банковских карт и бесконтактных расчетов.

Экономист отметил, что карта фактически стала частью смартфона, поэтому потребность в крупных номиналах наличных денег уменьшается.

"И вообще в этих условиях совершенно бессмысленно вводить эту купюру в две тысячи гривен. Она с точки зрения технической функции ничего не дает", — заявил Кущ.

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При чем здесь реформа "шагов"

Кущ также упомянул о неудачной, по его мнению, инициативе по замене названия разменной монеты с "копейки" на "шаг".

По словам экономиста, после того как эту реформу не удалось реализовать, руководство Национального банка могло сосредоточиться на введении нового крупного номинала.

"Он [глава Нацбанка. — Ред.] пытался продвигать эту реформу с "шагами". Поэтому она не удалась, а сейчас он решил эту ситуацию с помощью этой двухтысячной купюры", — заявил Кущ.

Новини.LIVE ранее писали, что Алексей Кущ допустил возможность нового масштабного этапа войны России против Украины в 2040–2050 годах. По его словам, после возможной паузы Кремль может сначала применять политическое давление и другие методы для дестабилизации Украины, а впоследствии вновь перейти к открытой агрессии.

Новини.LIVE также сообщали, что Кущ предупреждал об экономических последствиях российских ударов по складам, логистическим объектам и торговым центрам. Экономист отмечал, что такие атаки могут привести к сокращению объема торговли, налоговых поступлений и количества рабочих мест, а также к удорожанию отдельных товаров.