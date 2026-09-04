Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Кущ: Вводить купюру номиналом 2000 грн совершенно бессмысленно

Кущ: Вводить купюру номиналом 2000 грн совершенно бессмысленно

Ua ru
4 сентября 2026 00:11
Эксклюзив
Экономист Кущ: купюра номиналом 2000 грн не приносит никакой пользы
Алексей Кущ. Фото: кадр из видео

Финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ заявил, что введение в обращение банкноты номиналом 2000 гривен не несет практической пользы для украинцев на фоне активного перехода на безналичные расчеты. Он также назвал решение Национального банка странным.

Об этом Алексей Кущ сказал в эфире проекта Новини.LIVE в программе віт на зломі".

Реклама

Кущ раскритиковал новую банкноту номиналом 2000 гривен

По словам Куща, в Украине все больше людей отказываются от наличных в пользу банковских карт и бесконтактных расчетов.

Экономист отметил, что карта фактически стала частью смартфона, поэтому потребность в крупных номиналах наличных денег уменьшается.

"И вообще в этих условиях совершенно бессмысленно вводить эту купюру в две тысячи гривен. Она с точки зрения технической функции ничего не дает", — заявил Кущ.

Читайте также:

При чем здесь реформа "шагов"

Кущ также упомянул о неудачной, по его мнению, инициативе по замене названия разменной монеты с "копейки" на "шаг".

По словам экономиста, после того как эту реформу не удалось реализовать, руководство Национального банка могло сосредоточиться на введении нового крупного номинала.

"Он [глава Нацбанка. — Ред.] пытался продвигать эту реформу с "шагами". Поэтому она не удалась, а сейчас он решил эту ситуацию с помощью этой двухтысячной купюры", — заявил Кущ.

Новини.LIVE ранее писали, что Алексей Кущ допустил возможность нового масштабного этапа войны России против Украины в 2040–2050 годах. По его словам, после возможной паузы Кремль может сначала применять политическое давление и другие методы для дестабилизации Украины, а впоследствии вновь перейти к открытой агрессии.

Новини.LIVE также сообщали, что Кущ предупреждал об экономических последствиях российских ударов по складам, логистическим объектам и торговым центрам. Экономист отмечал, что такие атаки могут привести к сокращению объема торговли, налоговых поступлений и количества рабочих мест, а также к удорожанию отдельных товаров.

экономика наличка Нацбанк банкнота Алексей Кущ
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации