Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Кущ: атаки РФ на логистику и ТЦ могут ударить по экономике Украины

Кущ: атаки РФ на логистику и ТЦ могут ударить по экономике Украины

Ua ru
27 августа 2026 23:02
Атаки РФ на логистику и торговые центры могут нанести удар по экономике Украины — Кущ
Алексей Кущ. Фото: кадр из видео

Российские атаки на склады, логистические объекты и торговые центры могут оказать значительное влияние на украинскую экономику. Наибольшие риски связаны с сокращением объемов торговли, налоговых поступлений и количества рабочих мест. Также известно, что стоимость товаров может существенно вырасти.

Об этом финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ заявил в эфире проекта Новини.LIVE в программе "Світ на зламі".

Реклама

Удары по торговле могут привести к значительным экономическим потерям

Финансовый аналитик отмечает, что около 70–75 % украинской экономики приходится на торговлю и сферу услуг. Именно поэтому систематические удары по соответствующей инфраструктуре могут иметь масштабные последствия.

Речь идет, в частности, о повреждении складов, логистических центров и торговых объектов. Их уничтожение или длительная остановка работы может привести к падению продаж, сокращению налоговых поступлений в бюджет и потере рабочих мест.

"Если удары по этому сектору будут усиливаться, это означает, что выйдет из строя огромный сегмент экономики", — отметил Кущ.

Читайте также:

Исчезновение товаров из продажи может быть временным

В то же время экономист не ожидает возникновения существенного структурного дефицита товаров из-за российских ударов.

По его словам, отдельные товары могут временно исчезать из продажи из-за повреждений или разрыва логистических цепочек. После возобновления поставок бизнес сможет вернуть их на рынок, однако стоимость таких товаров может вырасти.

Новини.LIVE сообщали, что финансовый аналитик Алексей Кущ отметил: повреждение газохранилищ и объектов добычи представляет для страны гораздо большую угрозу, чем нехватка средств в преддверии отопительного сезона. Этой зимой Украина может столкнуться с серьезными перебоями в газоснабжении из-за систематических российских ударов по топливной инфраструктуре.

Новини.LIVE писали, что Алексей Кущ также отмечал: последние массированные удары России указывают на расширение целей Москвы — теперь атаки направлены не только на инфраструктуру, но и на экономические активы Украины. По его словам, это может дополнительно ухудшить состояние украинской экономики.

война в Украине атака ракетный удар экономика Украины Алексей Кущ
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации