Атаки РФ на логистику и торговые центры могут нанести удар по экономике Украины — Кущ

Алексей Кущ. Фото: кадр из видео

Российские атаки на склады, логистические объекты и торговые центры могут оказать значительное влияние на украинскую экономику. Наибольшие риски связаны с сокращением объемов торговли, налоговых поступлений и количества рабочих мест. Также известно, что стоимость товаров может существенно вырасти.

Об этом финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ заявил в эфире проекта Новини.LIVE в программе "Світ на зламі".

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Удары по торговле могут привести к значительным экономическим потерям

Финансовый аналитик отмечает, что около 70–75 % украинской экономики приходится на торговлю и сферу услуг. Именно поэтому систематические удары по соответствующей инфраструктуре могут иметь масштабные последствия.

Речь идет, в частности, о повреждении складов, логистических центров и торговых объектов. Их уничтожение или длительная остановка работы может привести к падению продаж, сокращению налоговых поступлений в бюджет и потере рабочих мест.

"Если удары по этому сектору будут усиливаться, это означает, что выйдет из строя огромный сегмент экономики", — отметил Кущ.

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Исчезновение товаров из продажи может быть временным

В то же время экономист не ожидает возникновения существенного структурного дефицита товаров из-за российских ударов.

По его словам, отдельные товары могут временно исчезать из продажи из-за повреждений или разрыва логистических цепочек. После возобновления поставок бизнес сможет вернуть их на рынок, однако стоимость таких товаров может вырасти.

Новини.LIVE сообщали, что финансовый аналитик Алексей Кущ отметил: повреждение газохранилищ и объектов добычи представляет для страны гораздо большую угрозу, чем нехватка средств в преддверии отопительного сезона. Этой зимой Украина может столкнуться с серьезными перебоями в газоснабжении из-за систематических российских ударов по топливной инфраструктуре.

Новини.LIVE писали, что Алексей Кущ также отмечал: последние массированные удары России указывают на расширение целей Москвы — теперь атаки направлены не только на инфраструктуру, но и на экономические активы Украины. По его словам, это может дополнительно ухудшить состояние украинской экономики.