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Главная Новости дня Кущ: РФ усилила удары по экономическим объектам, что повлияет на экономику Украины

Кущ: РФ усилила удары по экономическим объектам, что повлияет на экономику Украины

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2026 07:33
Кущ заявил, что Россия усилила удары по экономическим объектам Украины
Алексей Кущ. Фото: Новости.LIVE

Финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что последние массированные атаки РФ свидетельствуют о том, что Москва усилила удары не только по инфраструктуре, но и по экономическим активам Украины. Это, в свою очередь, будет ухудшать состояние экономики страны.

Об этом экономист рассказал в эфире проекта Новини.LIVE в программе "Мир на переломе".

Что сказал Кущ об усилении ударов РФ

По словам Куща, новой тенденцией в войне стали целенаправленные удары по логистическим объектам и частному бизнесу.

"Что нового — если анализировать процессы системно, то, думаю, начались очень концентрированные удары именно по экономическим активам. То есть раньше россияне наносили удары по инфраструктуре, по военным целям, по транспорту, а сейчас начались серии ударов именно по логистике и по экономическим активам частного бизнеса", — сказал финансовый аналитик.

По мнению экономиста, такие атаки не меняют общих прогнозов относительно развития войны, однако могут ускорить ухудшение экономической ситуации. По его словам, особую тревогу вызывают удары по портовой инфраструктуре.

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"В результате ударов фактически заблокированы порты Большой Одессы. Через них проходило более 50% экспорта Украины", — сказал Кущ.

Аналитик считает, что наибольшие потери может понести горно-металлургический комплекс, поскольку крупные объемы руды и металлопродукции сложно переориентировать на железнодорожные перевозки. При этом одним из рисков он назвал повреждение железнодорожной инфраструктуры, что может затруднить экспорт и логистику внутри страны.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 5 августа Россия массированно атаковала Киев баллистическими ракетами. В результате обстрела были разрушены ключевые логистические и производственные мощности компании "Эпицентр" в Киеве и Калиновке.

Также мы писали, что враг полностью уничтожил сортировочный центр "Новой почты", применив кассетные боеприпасы.

обстрелы Россия Алексей Кущ эфир Новини.LIVE
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
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