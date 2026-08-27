Атаки РФ по логістиці і ТЦ можуть вдарити по економіці України - Кущ

Олексій Кущ. Фото: кадр із відео

Російські атаки на склади, логістичні об’єкти та торговельні центри можуть мати значний вплив на українську економіку. Найбільші ризики пов’язані зі скороченням обсягів торгівлі, податкових надходжень і кількості робочих місць. Також відомо, що вартість товарів може суттєво зрости.

Про це фінансовий аналітик та економіст Олексій Кущ заявив в ефірі проєкту Новини.LIVE "Світ на зламі".

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Удари по торгівлі можуть створити значні економічні втрати

Фінансовий аналітик зазначає, що близько 70–75% української економіки припадає на торгівлю та сферу послуг. Саме тому систематичні удари по відповідній інфраструктурі можуть мати масштабні наслідки.

Йдеться, зокрема, про пошкодження складів, логістичних центрів і торговельних об’єктів. Їхнє знищення або тривале припинення роботи може призвести до падіння продажів, скорочення податкових надходжень до бюджету та втрати робочих місць.

"Якщо удари будуть посилюватись по цьому сектору, це означає, що буде випадати величезний сегмент економіки", — зазначив Кущ.

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Зникнення товарів із продажу може бути тимчасовим

Водночас економіст не очікує виникнення суттєвого структурного дефіциту товарів через російські удари.

За його словами, окремі товари можуть тимчасово зникати з продажу через пошкодження або розрив логістичних ланцюгів. Після відновлення поставок бізнес зможе повернути їх на ринок, однак вартість таких товарів може зрости.

Новини.LIVE інформували, що фінансовий аналітик Олексій Кущ зазначив — пошкодження газосховищ та об’єктів видобутку становить для країни значно більшу загрозу, ніж нестача коштів напередодні опалювального сезону. Цієї зими Україна може зіткнутися з серйозними перебоями в газопостачанні через систематичні російські удари по паливній інфраструктурі.

Новини.LIVE писали, що також Олексій Кущ говорив, що останні масовані удари Росії вказують на розширення цілей Москви — тепер атаки спрямовані не лише на інфраструктуру, а й на економічні активи України. За його словами, це може додатково погіршити стан української економіки.