Економіст Кущ: купюра 2000 грн не дає жодної користі

Олексій Кущ. Фото: кадр з відео

Фінансовий аналітик та економіст Олексій Кущ заявив, що введення в обіг банкноти номіналом 2000 гривень не має практичної користі для українців на тлі активного переходу на безготівкові розрахунки. Він також назвав рішення Національного банку дивним.

Про це Олексій Кущ сказав в ефірі проєкту Новини.LIVE "Світ на зламі".

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Кущ розкритикував нову банкноту 2000 гривень

За словами Куща, в Україні дедалі більше людей відмовляються від готівки на користь банківських карток та безконтактних розрахунків.

Економіст зазначив, що картка фактично стала частиною смартфона, тому потреба у великих номіналах готівки зменшується.

"І взагалі в цих умовах абсолютно безглуздо вводити цю купюру в дві тисячі гривень. Вона з точки зору технічної функції нічого не дає", — заявив Кущ.

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Кущ також згадав про невдалу, на його думку, ініціативу із заміною назви розмінної монети з "копійки" на "шаг".

За словами економіста, після того як цю реформу не вдалося реалізувати, керівництво Національного банку могло зосередитися на запровадженні нового великого номіналу.

"Він [голова Нацбанку. — Ред.] цю реформу з шагами намагався просувати. Тому вона не вдалася, а зараз він вирішив цю ситуацію з цією двохтисячною купюрою", — заявив Кущ.

Новини.LIVE раніше писали, що Олексій Кущ припустив можливість нового масштабного етапу війни Росії проти України у 2040–2050 роках. За його словами, після можливої паузи Кремль може спочатку застосовувати політичний вплив та інші методи для дестабілізації України, а згодом знову перейти до відкритої агресії.

Новини.LIVE також повідомляли, що Кущ попереджав про економічні наслідки російських ударів по складах, логістичних об’єктах та торговельних центрах. Економіст зазначав, що такі атаки можуть призвести до скорочення торгівлі, податкових надходжень і кількості робочих місць, а також до здорожчання окремих товарів.