Корупція в Україні — де найбільше зафіксовано зростання в умовах війни

У НАЗК назвали, де зріс рівень корупції під час війни
Заступник очільника Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Сергій Гупяк розповів про зростання корупції в умовах війни. За його словами, найбільше зафіксовано в галузях, де зріс попит на державні послуги.
Про це Сергій Гупяк сказав у коментарі "Суспільному" у середу, 18 грудня.
Корупція в Україні
Гупяк наголосив, що корупція зросла, зокрема, у сферах;
- МСЕК;
- ВЛК;
- перетину кордону;
- публічних закупівель;
- відбудови країни.
Попри це, за останні роки знизився відсоток людей, які стикалися з корупційними випадками. За словами Гупяка, якщо у 2015 році таких громадян було близько 70%, то у 2023 році — менше ніж 20%.
Нагадаємо, у Києві викрили керівника департаменту КМДА, який організував схему вимагання грошей за видачу безкоштовних дозволів на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами в атмосферу.
Раніше Нацполіція оголосила підозру злочинній організації серед працівників Укрзалізниці, які налагодили масштабну схему поборів на потягах міжнародного сполучення.
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