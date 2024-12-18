Корупція в Україні — де найбільше зафіксовано зростання в умовах війни

Хабар за оформлення другої групи інвалідності у Харкові. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Заступник очільника Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Сергій Гупяк розповів про зростання корупції в умовах війни. За його словами, найбільше зафіксовано в галузях, де зріс попит на державні послуги.

Про це Сергій Гупяк сказав у коментарі "Суспільному" у середу, 18 грудня.

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Гупяк наголосив, що корупція зросла, зокрема, у сферах;

МСЕК;

ВЛК;

перетину кордону;

публічних закупівель;

відбудови країни.

Попри це, за останні роки знизився відсоток людей, які стикалися з корупційними випадками. За словами Гупяка, якщо у 2015 році таких громадян було близько 70%, то у 2023 році — менше ніж 20%.

Нагадаємо, у Києві викрили керівника департаменту КМДА, який організував схему вимагання грошей за видачу безкоштовних дозволів на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами в атмосферу.

Раніше Нацполіція оголосила підозру злочинній організації серед працівників Укрзалізниці, які налагодили масштабну схему поборів на потягах міжнародного сполучення.