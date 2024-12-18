Коррупция в Украине — где больше всего зафиксирован рост в условиях войны

Взятка за оформление второй группы инвалидности в Харькове. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Заместитель главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Сергей Гупяк рассказал о росте коррупции в условиях войны. По его словам, больше всего зафиксировано в отраслях, где вырос спрос на государственные услуги.

Об этом Сергей Гупяк сказал в комментарии "Суспільному" в среду, 18 декабря.

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Гупяк подчеркнул, что коррупция выросла, в частности, в сферах;

МСЭК;

ВВК;

пересечения границы;

публичных закупок;

восстановления страны.

Несмотря на это, за последние годы снизился процент людей, которые сталкивались с коррупционными случаями. По словам Гупяка, если в 2015 году таких граждан было около 70%, то в 2023 году — менее 20%.

Напомним, в Киеве разоблачили руководителя департамента КГГА, организовавшего схему вымогательства денег за выдачу бесплатных разрешений на выбросы загрязняющих веществ стационарными источниками в атмосферу.

Ранее Нацполиция объявила подозрение преступной организации среди сотрудников Укрзализныци, наладивших масштабную схему поборов на поездах международного сообщения.