Масштабну схему поборів викрили на українській залізниці

Поліцейські біля потяга. Фото: Нацполіція

Нацполіція повідомила підозру злочинній організації службовців Укрзалізниці, які організували масштабну схему поборів на потягах міжнародного сполучення. Очільник кримінальні схеми — голова однієї із профспілкових організацій.

Про це повідомили у Національній поліції України в середу, 11 грудня.

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Куратор схеми підібрав команду з-поміж керівництва та посадовців очолюваного ним раніше виробничого підрозділу станції Київ-Пасажирський. З кожного рейсу керівник потягу повинен був занести "касу" — від 2 000 гривень з маршруту по Україні та від 2 000 до 5 000 євро з найпопулярніших закордонних сполучень.

"Лише за шість місяців 2024 року за схемою "перевезення пасажирів" АТ "Укрзалізниця" недоотримала понад 70 млн грн, які "осіли" в кишенях зловмисників", — зазначають у поліції.

Схем було кілька. Наприклад, провідники продавали пасажирам місця у службових купе за 300-500 євро. В одному вагоні було 4-6 таких місць. Крім того, учасники схеми до дати відправлення викуповували квитки на вільні місця, а напередодні відправлення рейсів продавали їх пасажирам за цінами вдвічі-тричі вищими за офіційну вартість.

"Звісно, отримані за такими схемами кошти не відображалися у фінансовій звітності після виконаних рейсів, а розподілялися між усіма учасниками. Левова їх частка передавалася по ієрархічному ланцюгу у злочинній організації її лідеру — голові профспілки", — повідомляють у поліції.

Гроші, які вилучили під час обшуків. Фото: Нацполіція

Лише за шість місяців 2024 року за схемою Укрзалізниця недоотримала понад 70 млн грн. Наразі 10 учасникам злочинної організації слідчі повідомили про підозру.

Проведення обшуків. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, у Києві затримали проректора університету "на гарячому", коли той отримував хабар. Він обіцяв за 2 000 доларів допомогти вступити до аспірантури військовозобов'язаному чоловіку.

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив, що в Україні створять "Дія.Офіс". За його словами, метою є викорінення корупції у сфері державних послуг.