Масштабну схему поборів викрили на українській залізниці

Поліція викрила масштабну схему поборів на українській залізниці
Нацполіція повідомила підозру злочинній організації службовців Укрзалізниці, які організували масштабну схему поборів на потягах міжнародного сполучення. Очільник кримінальні схеми — голова однієї із профспілкових організацій.
Про це повідомили у Національній поліції України в середу, 11 грудня.
Схема поборів на українській залізниці
Куратор схеми підібрав команду з-поміж керівництва та посадовців очолюваного ним раніше виробничого підрозділу станції Київ-Пасажирський. З кожного рейсу керівник потягу повинен був занести "касу" — від 2 000 гривень з маршруту по Україні та від 2 000 до 5 000 євро з найпопулярніших закордонних сполучень.
"Лише за шість місяців 2024 року за схемою "перевезення пасажирів" АТ "Укрзалізниця" недоотримала понад 70 млн грн, які "осіли" в кишенях зловмисників", — зазначають у поліції.
Схем було кілька. Наприклад, провідники продавали пасажирам місця у службових купе за 300-500 євро. В одному вагоні було 4-6 таких місць. Крім того, учасники схеми до дати відправлення викуповували квитки на вільні місця, а напередодні відправлення рейсів продавали їх пасажирам за цінами вдвічі-тричі вищими за офіційну вартість.
"Звісно, отримані за такими схемами кошти не відображалися у фінансовій звітності після виконаних рейсів, а розподілялися між усіма учасниками. Левова їх частка передавалася по ієрархічному ланцюгу у злочинній організації її лідеру — голові профспілки", — повідомляють у поліції.
Лише за шість місяців 2024 року за схемою Укрзалізниця недоотримала понад 70 млн грн. Наразі 10 учасникам злочинної організації слідчі повідомили про підозру.
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