Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Раскрыли масштабную схему поборов на украинской железной дороге arrow

Раскрыли масштабную схему поборов на украинской железной дороге

11 декабря 2024 20:34
Ольга Антоновская - редактор
Масштабную схему поборов разоблачили на украинской железной дороге
Полицейские возле поезда. Фото: Нацполиция
Ольга Антоновская - редактор

Нацполиция сообщила о подозрение преступной организации сотрудников Укрзализныци, организовавших масштабную схему поборов на поездах международного сообщения. Глава криминальных схем — председатель одной из профсоюзных организаций.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины в среду, 11 декабря.

Читайте также:

Схема поборов на украинской железной дороге

Куратор схемы подобрал команду из руководства и должностных лиц возглавляемого им ранее производственного подразделения станции Киев-Пассажирский. С каждого рейса руководитель поезда должен был занести "кассу" — от 2 000 гривен с маршрута по Украине и от 2 000 до 5 000 евро с самых популярных зарубежных сообщений.

"Лишь за шесть месяцев 2024 года по схеме "перевозки пассажиров" АО "Укрзализныця" недополучило более 70 млн грн, которые "осели" в карманах злоумышленников", — отмечают в полиции.

Схем было несколько. К примеру, проводники продавали пассажирам места в служебных купе, за 300-500 евро. В одном вагоне было 4-6 таких мест. Кроме того, участники схемы к дате отправления выкупали билеты на свободные места, а накануне отправления рейсов продавали их пассажирам по ценам в два-три раза выше официальной стоимости.

"Конечно, полученные по таким схемам средства не отражались в финансовой отчетности после выполненных рейсов, а распределялись между всеми участниками. Львиная их доля передавалась по иерархической цепи в преступной организации ее лидеру — главе профсоюза", — сообщают в полиции.

Разоблачили схему поборов на железной дороге
Деньги, которые были изъяты во время обысков. Фото: Нацполиция

Только за шесть месяцев 2024 года Укрзализныця недополучила более 70 млн грн. В настоящее время 10 участникам преступной организации следователи сообщили о подозрении.

Разоблачили схему поборов на железной дороге
Проведение обысков. Фото: Нацполиция

Напомним, в Киеве задержали проректора университета "на горячем", когда тот получал взятку. Он обещал за 2 000 долларов помочь поступить в аспирантуру военнообязанному мужчине.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко заявил, что в Украине будет создан "Дія.Офіс". По его словам, целью является искоренение коррупции в сфере государственных услуг.

Укрзализныця коррупция взятка полиция Криминал поезд

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

21:11 Какая ситуация в Грузии на вторую неделю протестов — прямой эфиh

21:09 В ОП отреагировали на идею Орбана о перемирии на Рождество

21:03 Дождь перейдет в мокрый снег — прогноз погоды в Харькове

20:34 Раскрыли масштабную схему поборов на украинской железной дороге

20:25 Синоптики призвали водителей быть осторожными завтра

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии - 80x80

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии

20:20 Потребуется всем клиентам — какая услуга появилась в Киевстаре

20:14 Статус УБД — основания для его получения

20:04 Зеленский сообщил о первых результатах запуска єПідтримки

20:02 На Киевщине женщина убила мужа во время ссоры — что решил суд

20:00 Милевский неожиданно "влип" в скандал с договорными матчами

21:11 Какая ситуация в Грузии на вторую неделю протестов — прямой эфиh

21:09 В ОП отреагировали на идею Орбана о перемирии на Рождество

21:03 Дождь перейдет в мокрый снег — прогноз погоды в Харькове

20:34 Раскрыли масштабную схему поборов на украинской железной дороге

20:25 Синоптики призвали водителей быть осторожными завтра

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии - 80x80

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии

20:20 Потребуется всем клиентам — какая услуга появилась в Киевстаре

20:14 Статус УБД — основания для его получения

20:04 Зеленский сообщил о первых результатах запуска єПідтримки

20:02 На Киевщине женщина убила мужа во время ссоры — что решил суд

20:00 Милевский неожиданно "влип" в скандал с договорными матчами

Эксклюзив

19:34 Экономическое бронирование — кого из одесситов оно касается

15:27 Средняя зарплата в Украине 530 долларов — хватает ли одесситам

11:30 Цены на пшеницу — сколько стоят зерновые в Украине

06:40 Цены снова растут — сколько стоит 1 г золота в декабре

10 декабря 2024

06:40 Как заработать на ломе в Украине — цены за 1 кг латуни в декабре

5 декабря 2024

06:17 Сколько стоят продукты в Польше и Украине — сравнение

4 декабря 2024

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

Text

17:55 Зеленский экстренно вызвал Сырского — эфир Вечір.LIVE

Text

17:03 Военный эксперт резко высказался по поводу мобилизации 18-летних

Text

13:44 Дикий назвал город, которому грозит повторная оккупация

Text

13:23 Военный аналитик объяснил, как Запорожье готовится к обороне

Text

13:00 Трамп об окончании войны и заявление Зеленского — эфир День.LIVE

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии - 80x80

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии

Text

12:36 Протесты в Грузии — власти усиливают репрессии против митингующих

Text

09:54 Дикий объяснил к чему готовится РФ и почему не форсирует Днепр

Text

09:24 Налоговое резидентство за границей — Гетманцев дал совет

Text

08:25 Архитектор оценил риски обрушения моста Метро и Патона в Киеве

Text

08:00 Удар РФ по Запорожью и ограничение переводов — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника