Масштабную схему поборов разоблачили на украинской железной дороге

Полицейские возле поезда. Фото: Нацполиция

Нацполиция сообщила о подозрение преступной организации сотрудников Укрзализныци, организовавших масштабную схему поборов на поездах международного сообщения. Глава криминальных схем — председатель одной из профсоюзных организаций.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины в среду, 11 декабря.

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Куратор схемы подобрал команду из руководства и должностных лиц возглавляемого им ранее производственного подразделения станции Киев-Пассажирский. С каждого рейса руководитель поезда должен был занести "кассу" — от 2 000 гривен с маршрута по Украине и от 2 000 до 5 000 евро с самых популярных зарубежных сообщений.

"Лишь за шесть месяцев 2024 года по схеме "перевозки пассажиров" АО "Укрзализныця" недополучило более 70 млн грн, которые "осели" в карманах злоумышленников", — отмечают в полиции.

Схем было несколько. К примеру, проводники продавали пассажирам места в служебных купе, за 300-500 евро. В одном вагоне было 4-6 таких мест. Кроме того, участники схемы к дате отправления выкупали билеты на свободные места, а накануне отправления рейсов продавали их пассажирам по ценам в два-три раза выше официальной стоимости.

"Конечно, полученные по таким схемам средства не отражались в финансовой отчетности после выполненных рейсов, а распределялись между всеми участниками. Львиная их доля передавалась по иерархической цепи в преступной организации ее лидеру — главе профсоюза", — сообщают в полиции.

Деньги, которые были изъяты во время обысков. Фото: Нацполиция

Только за шесть месяцев 2024 года Укрзализныця недополучила более 70 млн грн. В настоящее время 10 участникам преступной организации следователи сообщили о подозрении.

Проведение обысков. Фото: Нацполиция

Напомним, в Киеве задержали проректора университета "на горячем", когда тот получал взятку. Он обещал за 2 000 долларов помочь поступить в аспирантуру военнообязанному мужчине.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко заявил, что в Украине будет создан "Дія.Офіс". По его словам, целью является искоренение коррупции в сфере государственных услуг.