Інформація про збій на 102 — у Нацполіції дали коментар

Автівка патрульної поліції. Ілюстративне фото: Телеканал 24

В Україні у суботу, 1 лютого, з'явилася інформація про збій в роботі гарячої лінії поліції "102". Водночас правоохоронці зазначили, що спецномер працює в штатному режимі.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції у Telegram.

Читайте також:

Робота лінії 102

"Спецлінія Національної поліції 102 працює у штатному режимі. Жодних масштабних збоїв не зафіксовано", — йдеться у повідомленні.

У поліції уточнили, що аналогічно справно працює і система сервісних центрів МВС. Там закликали медіа та громадян використовувати офіційну інформацію, а дані з неофіційних джерел перевіряти перед публікацією.

Скриншот допису Нацполіції

Зазначимо, що раніше про збій писали ЗМІ з посиланнями на джерела в поліції. Там зазначали, що нібито відбулася атака на спецбазу розшуку МВС України "Армор".

Нагадаємо, сьогодні в рівненському ТЦК стався вибух. На місце приїхали співробітники ДСНС та три карети "швидкої допомоги".

У Нацполіції зазначили, що внаслідок інциденту загинула людина. Також відомо про шестеро поранених.