Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow В Нацполиции прокомментировали информацию о сбое на линии 102 arrow

В Нацполиции прокомментировали информацию о сбое на линии 102

1 февраля 2025 19:32
Евгения Брюховецкая - редактор
Информация о сбое на 102 - в Нацполиции дали комментарий
Автомобиль патрульной полиции. Иллюстративное фото: Телеканал 24
Евгения Брюховецкая - редактор

В Украине в субботу, 1 февраля, появилась информация о сбое в работе горячей линии полиции "102". В то же время правоохранители отметили, что спецномер работает в штатном режиме.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Telegram.

Читайте также:

Работа линии 102

"Спецлиния Национальной полиции 102 работает в штатном режиме. Никаких масштабных сбоев не зафиксировано", — говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что аналогично исправно работает и система сервисных центров МВД. Там призвали медиа и граждан использовать официальную информацию, а данные из неофициальных источников проверять перед публикацией.

null
Скриншот поста Нацполиции

Отметим, что ранее о сбое писали СМИ со ссылками на источники в полиции. Там отмечали, что якобы произошла атака на спецбазу розыска МВД Украины "Армор".

Напомним, сегодня в ровенском ТЦК произошел взрыв. На место приехали сотрудники ГСЧС и три кареты "скорой помощи".

В Нацполиции отметили, что в результате инцидента погиб человек. Также известно о шести раненых.

кибератака СМИ война в Украине горячая линия Нацполиция
Реклама
Реклама
Реклама