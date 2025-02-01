Информация о сбое на 102 - в Нацполиции дали комментарий

Автомобиль патрульной полиции. Иллюстративное фото: Телеканал 24

В Украине в субботу, 1 февраля, появилась информация о сбое в работе горячей линии полиции "102". В то же время правоохранители отметили, что спецномер работает в штатном режиме.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Telegram.

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Работа линии 102

"Спецлиния Национальной полиции 102 работает в штатном режиме. Никаких масштабных сбоев не зафиксировано", — говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что аналогично исправно работает и система сервисных центров МВД. Там призвали медиа и граждан использовать официальную информацию, а данные из неофициальных источников проверять перед публикацией.

Скриншот поста Нацполиции

Отметим, что ранее о сбое писали СМИ со ссылками на источники в полиции. Там отмечали, что якобы произошла атака на спецбазу розыска МВД Украины "Армор".

Напомним, сегодня в ровенском ТЦК произошел взрыв. На место приехали сотрудники ГСЧС и три кареты "скорой помощи".

В Нацполиции отметили, что в результате инцидента погиб человек. Также известно о шести раненых.