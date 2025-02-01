Информация о сбое на 102 - в Нацполиции дали комментарий

В Нацполиции прокомментировали информацию о сбое на линии 102
В Украине в субботу, 1 февраля, появилась информация о сбое в работе горячей линии полиции "102". В то же время правоохранители отметили, что спецномер работает в штатном режиме.
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Telegram.
Работа линии 102
"Спецлиния Национальной полиции 102 работает в штатном режиме. Никаких масштабных сбоев не зафиксировано", — говорится в сообщении.
В полиции уточнили, что аналогично исправно работает и система сервисных центров МВД. Там призвали медиа и граждан использовать официальную информацию, а данные из неофициальных источников проверять перед публикацией.
Отметим, что ранее о сбое писали СМИ со ссылками на источники в полиции. Там отмечали, что якобы произошла атака на спецбазу розыска МВД Украины "Армор".
Напомним, сегодня в ровенском ТЦК произошел взрыв. На место приехали сотрудники ГСЧС и три кареты "скорой помощи".
В Нацполиции отметили, что в результате инцидента погиб человек. Также известно о шести раненых.
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