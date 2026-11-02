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Головна Новини дня У НАТО побоюються, що Трамп скоротить війська США в Європі

У НАТО побоюються, що Трамп скоротить війська США в Європі

Ua ru
2 листопада 2026 11:46
Трамп може скоротити війська США в Європі та фінансування НАТО після виборів Reuters
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Країни НАТО побоюються, що можлива поразка республіканців на проміжних виборах у США підштовхне Дональда Трампа до нових нападок на альянс. Серед можливих кроків — виведення тисяч американських військових із Європи, скорочення фінансування НАТО та перегляд підтримки України.

Про це повідомляє Pоlitico, передає Новини.LIVE.

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Які кроки президента США можуть вплинути на НАТО

Співрозмовники видання припускають, що в разі втрати республіканцями контролю над Конгресом Трамп може зосередитися на зовнішній політиці, де має більше свободи дій.

"Зазвичай те, що трапляється з президентами-невдахами, — це поєднання виплеску розчарувань та авантюризму у зовнішній політиці", — зазначив представник європейського оборонного відомства.

Одним із приводів для занепокоєння став огляд військової присутності США в Європі, результати якого очікують до грудня. Дипломати припускають, що після поразки республіканців Трамп може розширити скорочення американського контингенту. Також президент США може пов’язати присутність своїх військ у Європі з прийняттям підтриманої Вашингтоном мирної угоди щодо України. Колишня представниця НАТО Оана Лунгеску застерегла, що це питання може стати частиною ширшої домовленості з Росією.

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Крім того, Трамп може скоротити внески США до спільного бюджету НАТО та обмежити програму PURL, через яку союзники закуповують американську зброю для України. Серед можливих сценаріїв також називають поглиблення контактів із Росією.

Водночас законодавство США встановлює мінімальний рівень присутності американських військ у Європі — 76 тисяч військовослужбовців. Однак аналітикиня Дженніфер Кавана сумнівається, що це обмеження обов’язково зупинить адміністрацію Трампа. Вона також наголосила, що Європі буде складно замінити американські можливості у сфері ППО, розвідки, радіоелектронної боротьби та логістики.

Як повідомляли Новини.LIVE, Дональд Трамп допустив, що в разі перемоги демократів на проміжних виборах активно використовуватиме право вето, щоб блокувати небажані законопроєкти. Водночас він не виключив подальших переговорів і компромісів з опонентами.

Як повідомляли Новини.LIVE, адміністрація Дональда Трампа готується до можливої втрати республіканцями контролю над Конгресом після проміжних виборів. У Білому домі розробляють план, який дозволить президенту просувати свої політичні рішення через виконавчу владу без підтримки законодавців.

США НАТО вибори Дональд Трамп Європа оборонна сфера
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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