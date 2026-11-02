Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В НАТО опасаются, что Трамп сократит войска США в Европе

В НАТО опасаются, что Трамп сократит войска США в Европе

Ua ru
2 ноября 2026 11:46
Трамп может сократить численность американских войск в Европе и финансирование НАТО после выборов Reuters
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Страны НАТО опасаются, что возможное поражение республиканцев на промежуточных выборах в США подтолкнет Дональда Трампа к новым нападкам на альянс. Среди возможных шагов — вывод тысяч американских военных из Европы, сокращение финансирования НАТО и пересмотр поддержки Украины.

Об этом сообщает Politico, передает Новини.LIVE.

Реклама

Какие шаги президента США могут повлиять на НАТО

Собеседники издания предполагают, что в случае потери республиканцами контроля над Конгрессом Трамп может сосредоточиться на внешней политике, где у него больше свободы действий.

"Обычно то, что происходит с неудачливыми президентами, — это сочетание всплеска разочарований и авантюризма во внешней политике", — отметил представитель европейского оборонного ведомства.

Одним из поводов для беспокойства стал обзор военного присутствия США в Европе, результаты которого ожидаются к декабрю. Дипломаты предполагают, что после поражения республиканцев Трамп может усилить сокращение американского контингента. Также президент США может увязать присутствие своих войск в Европе с принятием поддерживаемого Вашингтоном мирного соглашения по Украине. Бывшая представительница НАТО Оана Лунгеску предупредила, что этот вопрос может стать частью более широкой договоренности с Россией.

Читайте также:

Кроме того, Трамп может сократить взносы США в общий бюджет НАТО и ограничить программу PURL, в рамках которой союзники закупают американское оружие для Украины. Среди возможных сценариев также называют углубление контактов с Россией.

В то же время законодательство США устанавливает минимальный уровень присутствия американских войск в Европе — 76 тысяч военнослужащих. Однако аналитик Дженнифер Кавана сомневается, что это ограничение обязательно остановит администрацию Трампа. Она также подчеркнула, что Европе будет сложно заменить американские возможности в сфере ПВО, разведки, радиоэлектронной борьбы и логистики.

Как сообщали Новини.LIVE, Дональд Трамп допустил, что в случае победы демократов на промежуточных выборах будет активно использовать право вето, чтобы блокировать нежелательные законопроекты. В то же время он не исключил дальнейших переговоров и компромиссов с оппонентами.

Как сообщали Новини.LIVE, администрация Дональда Трампа готовится к возможной потере республиканцами контроля над Конгрессом после промежуточных выборов. В Белом доме разрабатывают план, который позволит президенту продвигать свои политические решения через исполнительную власть без поддержки законодателей.

США НАТО выборы Дональд Трамп Европа оборонная сфера
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации