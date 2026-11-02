Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Страны НАТО опасаются, что возможное поражение республиканцев на промежуточных выборах в США подтолкнет Дональда Трампа к новым нападкам на альянс. Среди возможных шагов — вывод тысяч американских военных из Европы, сокращение финансирования НАТО и пересмотр поддержки Украины.

Об этом сообщает Politico, передает Новини.LIVE.

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Какие шаги президента США могут повлиять на НАТО

Собеседники издания предполагают, что в случае потери республиканцами контроля над Конгрессом Трамп может сосредоточиться на внешней политике, где у него больше свободы действий.

"Обычно то, что происходит с неудачливыми президентами, — это сочетание всплеска разочарований и авантюризма во внешней политике", — отметил представитель европейского оборонного ведомства.

Одним из поводов для беспокойства стал обзор военного присутствия США в Европе, результаты которого ожидаются к декабрю. Дипломаты предполагают, что после поражения республиканцев Трамп может усилить сокращение американского контингента. Также президент США может увязать присутствие своих войск в Европе с принятием поддерживаемого Вашингтоном мирного соглашения по Украине. Бывшая представительница НАТО Оана Лунгеску предупредила, что этот вопрос может стать частью более широкой договоренности с Россией.

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Кроме того, Трамп может сократить взносы США в общий бюджет НАТО и ограничить программу PURL, в рамках которой союзники закупают американское оружие для Украины. Среди возможных сценариев также называют углубление контактов с Россией.



В то же время законодательство США устанавливает минимальный уровень присутствия американских войск в Европе — 76 тысяч военнослужащих. Однако аналитик Дженнифер Кавана сомневается, что это ограничение обязательно остановит администрацию Трампа. Она также подчеркнула, что Европе будет сложно заменить американские возможности в сфере ПВО, разведки, радиоэлектронной борьбы и логистики.

Как сообщали Новини.LIVE, Дональд Трамп допустил, что в случае победы демократов на промежуточных выборах будет активно использовать право вето, чтобы блокировать нежелательные законопроекты. В то же время он не исключил дальнейших переговоров и компромиссов с оппонентами.

Как сообщали Новини.LIVE, администрация Дональда Трампа готовится к возможной потере республиканцами контроля над Конгрессом после промежуточных выборов. В Белом доме разрабатывают план, который позволит президенту продвигать свои политические решения через исполнительную власть без поддержки законодателей.