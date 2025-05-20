У найстаршої матері України Валентини Підвербної відібрали дочку

Анна Підвербна зі своєю мамою Валентиною Підвербною у суді 20 травня 2025 року. Фото: Суспільне Чернігів

У найстаршої матері України Валентини Підвербної відібрали доньку Анну без позбавлення батьківських прав. Відповідне рішення ухвалили у Новозаводському районному суді Чернігова 20 травня.

Про це інформує "Суспільне".

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Суд постановив не віддавати найстаршій матері України Валентині Підвербній її 14-річну доньку. Відтак, дівчинка перебуватиме під опікою в новій родині до свого повноліття. Варто зауважити, що її матір не позбавили батьківських прав.

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Відповідне рішення ухвалив Новозаводський районний суд Чернігова.

Як відомо, Валентина Підвербна стала найстаршою матір’ю країни, народивши доньку у віці 65 років. Щоб завагітніти, жінка використала штучне запліднення, кошти на яке збирала кілька років.

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Мешканка Чернігова казала, що їй допомагає доглядати за донькою няня. Через два роки місцеві запідозрили, що Валентина жебракує з дитиною на вулицях Чернігова. В місцевому центрі соціальних служб для дітей заявили, що матір відмовилася від соціального супроводу майже відразу після народження доньки.

Деталі справи щодо найстаршої матері України

У квітні 2023 року з’явилися дописи доньки у соцмережі, в яких вона розповіла про фізичне та психологічне знущання з боку матері. Дівчинка писала, що та її б’є, дряпає, цькує, забороняє митися і хоче довести до самогубства.

"Мама рве одяг, не дає мені митися і прати свої речі. Також дряпає і б’є. Мені просто це набридло… Я не чую від неї нормальних слів, тільки матюки й образи", — писала дівчина.

Зрештою за рішенням міськради дівчинку відібрали в матері. На Валентину Підвербну склали адміністративний протокол за невиконання батьківських обов’язків та вчинення домашнього насильства. Однак в суді ці справи закрили через відсутність складу правопорушення.

У жовтні 2024 року суд постановив відібрати доньку від її матері. Однак 78-річна жінка подала апеляцію на це рішення. Зрештою апеляційний суд залишив рішення без змін.

Хоча Валентину Підвербну не позбавили батьківських прав, Анну віддали під опіку Олені Ятченко. Після того, як дівчинка досягла 14 років, жінка звернулася до суду для продовження опіки.

Зазначимо, що нещодавно експертка шокувала демографічною ситуацією в Україні.

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