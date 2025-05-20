Анна Подвербная со своей мамой Валентиной Подвербной в суде 20 мая 2025 года. Фото: Суспільне Чернигов

У самой старшей матери Украины Валентины Подвербной отобрали дочь Анну без лишения родительских прав. Соответствующее решение приняли в Новозаводском районном суде Чернигова 20 мая.

Об этом информирует "Суспільне".

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Суд постановил не отдавать старейшей матери Украины Валентине Подвербной ее 14-летнюю дочь. Следовательно, девочка будет находиться под опекой в новой семье до своего совершеннолетия. Стоит заметить, что ее мать не лишили родительских прав.

Соответствующее решение принял Новозаводской районный суд Чернигова.

Как известно, Валентина Подвербная стала самой старшей матерью страны, родив дочь в возрасте 65 лет. Чтобы забеременеть, женщина использовала искусственное оплодотворение, средства на которое собирала несколько лет.

Жительница Чернигова говорила, что ей помогает ухаживать за дочерью няня. Через два года местные заподозрили, что Валентина попрошайничает с ребенком на улицах Чернигова. В местном центре социальных служб для детей заявили, что мать отказалась от социального сопровождения почти сразу после рождения дочери.

Детали дела в отношении самой старшей матери Украины

В апреле 2023 года появились сообщения дочери в соцсети, в которых она рассказала о физическом и психологическом издевательстве со стороны матери. Девочка писала, что та ее бьет, царапает, травит, запрещает мыться и хочет довести до самоубийства.

"Мама рвет одежду, не дает мне мыться и стирать свои вещи. Также царапает и бьет. Мне просто это надоело... Я не слышу от нее нормальных слов, только матерные слова и оскорбления", — писала девушка.

В конце концов по решению горсовета девочку отобрали у матери. На Валентину Подвербную составили административный протокол за невыполнение родительских обязанностей и совершение домашнего насилия. Однако в суде эти дела закрыли из-за отсутствия состава правонарушения.

В октябре 2024 года суд постановил отобрать дочь от ее матери. Однако 78-летняя женщина подала апелляцию на это решение. В конце концов апелляционный суд оставил решение без изменений.

Хотя Валентину Подвербную не лишили родительских прав, Анну отдали под опеку Елене Ятченко. После того, как девочка достигла 14 лет, женщина обратилась в суд для продления опеки.

Отметим, что недавно эксперт шокировала демографической ситуацией в Украине.

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