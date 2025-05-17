Смертність в Україні утричі перевищує народжуваність — деталі

Новонароджений малюк. Ілюстративне фото: freepik

Наразі смертність в Україні утричі перевищує народжуваність. В умовах нестабільності та воєнного стану людям важко наважитись на народження дитини.

Про це повідомила провідна наукова співробітниця Інституту демографії НАН України Світлана Аксьонова в ефірі Ранок.LIVE.

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Аксьонова зазначила, що під час воєнного стану точна статистика прихована і є тільки дані Мін’юсту — скільки видано свідоцтв про народження і смерть.

Експертка повідомила, що дані щодо народжених дітей більш-менш точні. Мовляв, батьки одразу реєструють дитину, щоб отримати виплати. А от статистика смертності може бути неповною, адже багато загиблих вважаються зниклими безвісти або не ідентифіковані через війну.

"Війна почалася з 2014 року. І це якраз найбільше, мабуть, відобразилось на репродуктивній поведінці, на дітородній поведінці населення. Тому що в умовах нестабільності, особливо такої політичної напруженості, дуже важко наважитись на народження дитини", — сказала вона.

Нагадаємо, у березні експерт повідомляв, що в Україні найгірша демографічна ситуація у світі. Населення стрімко скорочується.

Водночас інший демограф наголосив, що українки мають народжувати більше, щоб зберегти націю. За час війни народжуваність сильно скоротилася.