Смертность в Украине втрое превышает рождаемость — детали

Новорожденный малыш. Иллюстративное фото: freepik

Сейчас смертность в Украине втрое превышает рождаемость. В условиях нестабильности и военного положения людям трудно решиться на рождение ребенка.

Об этом сообщила ведущий научный сотрудник Института демографии НАН Украины Светлана Аксенова в эфире Ранок.LIVE.

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Аксенова отметила, что во время военного положения точная статистика скрыта и есть только данные Минюста — сколько выдано свидетельств о рождении и смерти.

Эксперт сообщила, что данные по рожденным детям более-менее точные. Мол, родители сразу регистрируют ребенка, чтобы получить выплаты. А вот статистика смертности может быть неполной, ведь многие погибшие считаются пропавшими без вести или не идентифицированы из-за войны.

"Война началась с 2014 года. И это как раз больше всего, пожалуй, отразилось на репродуктивном поведении, на детородном поведении населения. Потому что в условиях нестабильности, особенно такой политической напряженности, очень трудно решиться на рождение ребенка", — сказала она.

Напомним, в марте эксперт сообщал, что в Украине худшая демографическая ситуация в мире. Население стремительно сокращается.

В то же время другой демограф отметил, что украинки должны рожать больше, чтобы сохранить нацию. За время войны рождаемость сильно сократилась.