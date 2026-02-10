Екстрадиція Міндіча - у НАБУ прокоментували процес

Глава Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос. Фото: УНІАН

Голова Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Семен Кривонос розповів про хід розслідування щодо екстрадиції та кримінального провадження, у якому фігурує Тимур Міндіч. За його словами, після того як всі можливі заходи для направлення екстрадиційного запиту будуть вичерпані, справа буде передана на розгляд компетентних органів, включно з роботою з Ізраїлем та іншими країнами.

Про це він повідомив під час пресбрифінг "Результати НАБУ і САП у ІІ півріччі 2025 року", передає Новини.LIVE.

Екстрадиція Міндіча

Кривонос зазначив, що зараз НАБУ активно співпрацює з близько десятьма юрисдикціями, серед яких і країни Європейського Союзу, для отримання міжнародної правової допомоги, зокрема інформації про фінансові транзакції, рахунки та майно, пов’язані зі справою.

"Ми намагаємося обережно комунікувати на цьому етапі, адже триває збір доказової бази, проведення експертиз та узгодження з міжнародними партнерами", — пояснив голова бюро.

Він додав, що додаткові деталі розкриватимуться у міру того, як це стане можливим з процесуальної точки зору.

