Экстрадиция Миндича - в НАБУ прокомментировали процесс

Глава Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос. Фото: УНИАН

Глава Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос рассказал о ходе расследования по экстрадиции и уголовного производства, в котором фигурирует Тимур Миндич. По его словам, после того как все возможные меры для направления экстрадиционного запроса будут исчерпаны, дело будет передано на рассмотрение компетентных органов, включая работу с Израилем и другими странами.

Об этом он сообщил во время пресс-брифинга "Результаты НАБУ и САП во II полугодии 2025 года", передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Экстрадиция Миндича

Кривонос отметил, что сейчас НАБУ активно сотрудничает с около десятью юрисдикциями, среди которых и страны Европейского Союза, для получения международной правовой помощи, в частности информации о финансовых транзакциях, счетах и имуществе, связанных с делом.

"Мы стараемся осторожно коммуницировать на этом этапе, ведь продолжается сбор доказательной базы, проведение экспертиз и согласование с международными партнерами", — пояснил глава бюро.

Он добавил, что дополнительные детали будут раскрываться по мере того, как это станет возможным с процессуальной точки зрения.

Напомним, что ранее стало известно, когда на самом деле планировался выезд Миндича из Украины. НАБУ раскрыло подробности.

А также экс-вице-премьер Алексей Чернышов прокомментировал свои связи с Тимуром Миндичем.