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У МЗС звинуватили X у приховуванні контенту про атаки РФ

12 квітня 2025 10:04
Євгенія Брюховецька - редактор
Ракетна атака по Кривому Рогу — Тихий звинуватив X у замовчуванні
Речник МЗС України Георгій Тихий. Фото: МЗС
Євгенія Брюховецька - редактор

Речник МЗС України Георгій Тихий розкритикував соціальну мережу X (Twitter). Причиною стала позначка "шокуючий контент" на дописах про загибель українських дітей від ракетної атаки РФ у Кривому Розі Дніпропетровської області.

Про це Тихий написав в X.

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"Справді, X? Відколи кількість українських дітей, вбитих Росією, вважається "графічним контентом"?" — зазначив речник МЗС.

Він наголосив, що це не перешкоджає користувачам бачити графічний контент. Тихий назвав такі дії соцмережі приховування російських військових злочинів "під килимом".

"Це ганебно і має бути скасовано", — додав він.

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Скриншот допису Тихого

Нагадаємо, нещодавно Пані посол США в Україні Бріджит Брінк розкритикували через реакцію на ракетний удар по Кривому Рогу. Вона не уточнила, що ракета була російською.

А коли ворог атакував Київ — Брінк після шквалу критики вже згадала про РФ.

Кривий Ріг МЗС Twitter військові злочини війна в Україні Георгій Тихий
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