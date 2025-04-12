Ракетная атака по Кривому Рогу - Тихий обвинил X в замалчивании

В МИД обвинили X в сокрытии контента об атаках РФ
Представитель МИД Украины Георгий Тихий раскритиковал социальную сеть X (Twitter). Причиной стала пометка "шокирующий контент" на сообщениях о гибели украинских детей от ракетной атаки РФ в Кривом Роге Днепропетровской области.
Об этом Тихий написал в X.
Гибель девяти детей в Кривом Роге
"Действительно, X. С каких пор количество украинских детей, убитых Россией, считается "графическим контентом"?", — отметил представитель МИД.
Он подчеркнул, что это не препятствует пользователям видеть графический контент. Тихий назвал такие действия соцсети сокрытием российских военных преступлений "под ковром".
"Это позорно и должно быть отменено", — добавил он.
Напомним, недавно госпожу посол США в Украине Бриджит Бринк раскритиковали за реакцию на ракетный удар по Кривому Рогу. Она не уточнила, что ракета была российской.
А когда враг атаковал Киев — Бринк после шквала критики уже вспомнила об РФ.
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