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У МЗС визнали проблеми із СЗЧ, але впевнені, що висновки зроблено

14 січня 2025 03:49
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Проблеми із СЗЧ дійсно є, але висновки вже зроблені
Голова МЗС України Андрій Сибіга. Фото: УНІАН
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

В Україні місяцями почастішали повідомлення про те, що військові ЗСУ залишають свої частини. Багато хто скаржиться на виснаження, інші на стиль керівництва або рішення, прийняті їхнім начальством.

Про це в інтерв'ю ARD заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

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Глава МЗС України визнає проблеми в армійському керівництві. Він переконаний, що всі необхідні висновки зроблено, і хоче подякувати партнерам за поради. 

"Якщо на щось звертають увагу чи є об’єктивна критика, то, звичайно, тягнуться відповідні наслідки", — каже Сибіга. 

Зараз Росія окупувала близько 20 відсотків території України й просувається далі на схід країни.

"Ситуація на Донбасі справді дуже складна, але стратегічно Україна тримається", — каже Сибіга.

Він заявив журналістам про великі втрати, які Україна завдає російським військам протягом місяців. Росія може просунутися лише через надзвичайно високі жертви солдатами та військовою технікою.

"Росія не досягла жодної зі своїх стратегічних цілей в Україні", — переконаний дипломат.

Кремлівським військам не вдається повністю контролювати Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області, які він називає своїми. На лінії фронту протяжністю понад 1000 кілометрів щодня точаться запеклі бої, зазначив Сибіга.

Раніше повідомлялось, що в МЗС України сподіваються, що після приходу в Білий дім Дональда Трампа Україна наблизиться до справедливого миру. Також там сподіваються, що Німеччина продовжить допомогати Україні. 

Нагадаємо, Андрій Сибіга прокоментував слова новообраного президента США Дональда Трампа щодо членства України в НАТО. Він наголосив, що Росія не змінила свою риторику капітуляції та ультиматуму.

Андрій Сибіга армія війна в Україні СЗЧ ситуація на фронті

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