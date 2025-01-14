У МЗС України пояснили, чого чекають від приходу Трампа у Білий дім

Голова МЗС України Андрій Сибіга. Фото: УНІАН

В МЗС України сподіваються, що після приходу в Білий дім Дональда Трампа Україна наблизиться до справедливого миру. Також там сподіваються, що Німеччина продовжить допомогати Україні.

Про це в інтерв'ю ARD заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

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За його словами, український уряд сподівається на Дональда Трампа, який наступного тижня переїде до Білого дому.

"Ми бачимо період після 20 січня як можливість", — пояснює Сибіга.

Він вважає, що Україна та США єдині у своїй меті швидкого припинення війни та справедливого миру. На конкретні запитання про скептичне ставлення Трампа до можливого вступу України в НАТО та запланованої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним український дипломат не відповів.

Сибіга зазначив, що Україна та США продовжують працювати над власною стратегічною метою. За словами дипломата, треба змусити Росію піти на мир.

Нагадаємо, Андрій Сибіга прокоментував слова новообраного президента США Дональда Трампа щодо членства України в НАТО. Він наголосив, що Росія не змінила свою риторику капітуляції та ультиматуму, тож спільною метою трансатлантичної спільноти є досягнення стійкого та справедливого миру.

Раніше Андрій Сибіга зустрівся з міністеркою закордонних справ Ісландії Торгердур Катрін Гуннарсдоттір. Очільник українського МЗС повідомив, що Ісландія надала Україні грошову допомогу в розмірі 30 мільйонів доларів.