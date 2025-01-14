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Чего Украина ждет от прихода Трампа — в МИД ответили

14 января 2025 02:46
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
В МИД Украины объяснили, чего ждут от прихода Трампа в Белый дом
Глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото: УНИАН
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

В МИД Украины надеются, что после прихода в Белый дом Дональда Трампа Украина приблизится к справедливому миру. Также там надеются, что Германия продолжит помогать Украине.

Об этом в интервью ARD заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

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По его словам, украинское правительство надеется на Дональда Трампа, который на следующей неделе переедет в Белый дом.

"Мы видим период после 20 января как возможность", — объясняет Сибига.

Он считает, что Украина и США едины в своей цели быстрого прекращения войны и справедливого мира. На конкретные вопросы о скептическом отношении Трампа к возможному вступлению Украины в НАТО и запланированной встрече с российским диктатором Владимиром Путиным украинский дипломат не ответил.

Сибига отметил, что Украина и США продолжают работать над собственной стратегической целью. По словам дипломата, надо заставить Россию пойти на мир.

Напомним, Андрей Сибига прокомментировал слова новоизбранного президента США Дональда Трампа относительно членства Украины в НАТО. Он отметил, что Россия не изменила свою риторику капитуляции и ультиматума, поэтому общей целью трансатлантического сообщества является достижение устойчивого и справедливого мира.

Ранее Андрей Сибига встретился с министром иностранных дел Исландии Торгердур Катрин Гуннарсдоттир. Глава украинского МИД сообщил, что Исландия предоставила Украине денежную помощь в размере 30 миллионов долларов.

США НАТО МИД Дональд Трамп Андрей Сибига война в Украине

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