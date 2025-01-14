Глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото: УНИАН

В Украине месяцами участились сообщения о том, что военные ВСУ покидают свои части. Многие жалуются на истощение, другие на стиль руководства или решения, принятые их начальством.

Об этом в интервью'ю ARD заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

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Глава МИД Украины признает проблемы в армейском руководстве. Он убежден, что все необходимые выводы сделаны, и хочет поблагодарить партнеров за советы.

"Если на что-то обращают внимание или есть объективная критика, то, конечно, тянутся соответствующие последствия", — говорит Сибига.

Сейчас Россия оккупировала около 20 процентов территории Украины и продвигается дальше на восток страны.

"Ситуация на Донбассе действительно очень сложная, но стратегически Украина держится", — говорит Сибига.

Он заявил журналистам о больших потерях, которые Украина наносит российским войскам в течение месяцев. Россия может продвинуться только из-за чрезвычайно высоких жертв солдатами и военной техникой.

"Россия не достигла ни одной из своих стратегических целей в Украине", — убежден дипломат.

Кремлевским войскам не удается полностью контролировать Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области, которые он называет своими. На линии фронта протяженностью более 1000 километров ежедневно идут ожесточенные бои, отметил Сибига.

Ранее сообщалось, что в МИД Украины надеются, что после прихода в Белый дом Дональда Трампа Украина приблизится к справедливому миру. Также там надеются, что Германия продолжит помогать Украине.

Напомним, Андрей Сибига прокомментировал слова новоизбранного президента США Дональда Трампа относительно членства Украины в НАТО. Он отметил, что Россия не изменила свою риторику капитуляции и ультиматума.