Обмеження консульських послуг та припинення допомоги біженцям — у МЗС прокоментували статтю El País

Українські біженці. Ілюстративне фото: dpa

Україна не пропонувала країнам ЄС припинити підтримку біженців. Чоловіки призовного віку мають доступ до консульських послуг.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України (МЗС) Георгій Тихий в соцмережі Х у вівторок, 24 грудня.

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Силою не повертатимуть

Тихий прокоментував статтю видання El País, у якій стверджувалося, що Україна нібито закликала Європейський Союз припинити підтримку біженців.

"Деякі твердження в цій статті невірні. Уряд України не просить скорочення допомоги", — йдеться у повідомленні.

Речник МЗС також відреагував на інформацію у публікації щодо нового обмеження на консульські послуги для чоловіків призовного віку, зазначивши, що дипломатичні установи продовжують обслуговувати військовозобов'язаних.

"Чоловіки призовного віку мають доступ до консульських послуг", — наголосив Тихий.

Він додав, що українська влада не має намірів створювати перешкоди для своїх громадян і повертати біженців майже силою.

"Мета полягає в тому, щоб створити позитивну мотивацію, а не перешкоди, щоб стимулювати добровільне повернення наших громадян", — підсумував представник МЗС.

Коментар речника МЗС до статті El País про повернення біженців в Україну

Нагадаємо, видання El Pais повідомило, що Україна пропонує країнам ЄС припинити підтримку біженців, а також обмежити консульські послуги для чоловіків призовного віку. Таким чином, уряд нібито прагне повернути з-за кордону близько 1 мільйона своїх громадян.

Раніше ми писали, що уряд Словаччини може ухвалити зміни до імміграційного законодавства. Таким чином, скоротиться допомога українським біженцям.