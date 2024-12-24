Ограничение консульских услуг и прекращение помощи беженцам — в МИДе прокомментировали статью El País

Украинские беженцы. Иллюстративное фото: dpa

Украина не предлагала странам ЕС прекратить поддержку беженцев. Мужчины призывного возраста имеют доступ к консульским услугам.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины (МИД) Георгий Тихий в соцсети Х во вторник, 24 декабря.

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Тихий прокомментировал статью издания El País, в которой утверждалось, что Украина якобы призвала Европейский Союз прекратить поддержку беженцев.

"Некоторые утверждения в этом материале неверны. Правительство Украины не просит сокращения помощи", — говорится в заявлении.

Представитель МИД также отреагировал на информацию в публикации о новом ограничении консульских услуг для мужчин призывного возраста, отметив, что дипломатические учреждения продолжают обслуживать военнообязанных.

"Мужчины призывного возраста имеют доступ к консульским услугам", — подчеркнул Тихий.

Он добавил, что украинская власть не намерена создавать препятствия для своих граждан или возвращать беженцев практически насильно.

"Цель заключается в том, чтобы создать положительную мотивацию, а не препятствия, чтобы стимулировать добровольное возвращение наших граждан", — резюмировал представитель МИД.

Комментарий спикера МИД к статье El País о возвращении беженцев в Украину

Напомним, издание El Pais сообщило, что Украина предлагает странам ЕС прекратить поддержку беженцев, а также ограничить консульские услуги для мужчин призывного возраста. Таким образом, правительство якобы стремится вернуть из-за границы около 1 миллиона своих граждан.

Ранее мы писали, что правительство Словакии может принять изменения в иммиграционное законодательство. Таким образом, сократится помощь украинским беженцам.