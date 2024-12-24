Українці за кордоном — чому влада просить ЄС припинити підтримку

Українці за кордоном. Ілюстративне фото: УНІАН

Україна пропонує країнам ЄС припинити підтримку біженців, а також обмежити консульські послуги для чоловіків призовного віку. Таким чином Уряд прагне повернути з-за кордону близько 1 мільйона своїх громадян.

Про це пише видання El Pais.

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Видання зазначає, що Уряд України прагне повернути від 1,3 до 3,3 млн своїх громадян. Для цього створене у грудні Мін'єдності вивчає навіть радикальні методи.

Так, влада хоче, аби країни ЄС припинили підтримувати українців та обмежити консульські послуги для чоловіків призовного віку.

За даними ООН, за кордоном перебувають близько 6,7 млн українців, а з урахуванням економічних мігрантів — до 10 млн. Однак багато людей не готові повертатися через небезпеку, високі витрати на житло і відсутність якісної медицини. Влада визнає: з кожним роком за кордоном шанси на повернення громадян зменшуються.

Нагадаємо, у 2025 році українців чекають зміни при перетині кордону країн ЄС. Тепер за в'їзд до Європи прийдеться платити.

Також ми писали, що з 1 січня 2025 року українські водії не зможуть оформляти "Зелену картку" прямо на кордоні. Тепер документ потрібно отримувати заздалегідь, а за його відсутність передбачені штрафи.