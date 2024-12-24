Украинцы за границей — почему власти просят ЕС прекратить поддержку

Украинцы за границей. Иллюстративное фото: УНИАН

Украина предлагает странам ЕС прекратить поддержку беженцев, а также ограничить консульские услуги для мужчин призывного возраста. Так Правительство стремится вернуть из-за границы около 1 миллиона своих граждан.

Об этом пишет издание El Pais.

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Издание отмечает, что правительство Украины стремится вернуть от 1,3 до 3,3 млн своих граждан. Для этого созданное в декабре Минединство изучает даже радикальные методы.

Так, власти хотят, чтобы страны ЕС прекратили поддерживать украинцев и ограничить консульские услуги для мужчин призывного возраста.

По данным ООН, за границей находятся около 6,7 млн украинцев, а с учетом экономических мигрантов — до 10 млн. Однако многие не готовы возвращаться из-за опасности, высоких затрат на жилье и отсутствия качественной медицины. Власти признают: с каждым годом за границей шансы на возвращение граждан уменьшаются.

Напомним, в 2025 году украинцев ждут изменения при пересечении границы стран ЕС. Теперь за въезд в Европу придется платить.

Также мы писали, что с 1 января 2025 года украинские водители не смогут оформлять "Зеленую карту" прямо на границе. Теперь документ следует получать заранее, а за его отсутствие предусмотрены штрафы.