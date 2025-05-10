У МЗС вважають присутність у Москві представників інших країн підтримкою агресора

Перший заступник міністра Сергій Кислиця. Фото: МЗС України

Міністерство закордонних справ України провело зустріч з представниками дипломатичних місій тих держав, керівники яких були присутні на військовому параді в Москві. Під час зустрічі було висловлено офіційне заперечення щодо участі цих посадових осіб у заходах, організованих російськими окупантами.

Про це повідомляється на сайті МЗС України.

Реклама

Читайте також:

Про що заявили в МЗС дипломатам

Перший заступник міністра Сергій Кислиця підкреслив, що в контексті російської агресії проти України, яка супроводжується масовими вбивствами мирного населення, руйнуванням цивільної інфраструктури та воєнними злочинами, участь іноземних делегацій у військовому параді, організованому державою-агресором, розцінюється Україною як ворожий крок.

Було наголошено на значному внеску українського народу в перемогу над нацизмом 80 років тому, разом з іншими народами антигітлерівської коаліції та колишнього СРСР. Україна рішуче протистоїть спробам Росії привласнити колективну перемогу та зменшити роль українського народу в ній.

Сергій Кислиця також нагадав про відсутність прогресу у мирних переговорах, оскільки Росія ігнорує пропозиції США щодо тимчасового припинення вогню, яку Україна підтримала ще 11 березня. Він зазначив, що Росія не дотримується навіть заявленого "парадного" перемир'я, продовжуючи щоденні атаки на українські позиції вздовж всієї лінії фронту.

"Присутність вищих посадових осіб ряду держав на військовому параді в Москві, організованому російською стороною, не має жодного стосунку до вшанування пам'яті жертв та героїв Другої світової війни, а навпаки, є грубим порушенням та підтримкою сучасної агресії Росії проти України", — зазначили у МЗС України.

Дипломати яких саме країн були запрошені до МЗС України не повідомляється.

Раніше стало відомо, що Україна висилає двох угорських послів у відповідь на дії Угорщини. Вони мають залишити нашу країну протягом 48 годин.

Нагадаємо, СБУ що вперше в історії викрила агентурну мережу Угорщини, яка здійснювала шпигунську діяльність на шкоду Україні.