В МИД считают присутствие в Москве представителей других стран поддержкой агрессора

Первый заместитель министра Сергей Кислица. Фото: МИД Украины

Министерство иностранных дел Украины провело встречу с представителями дипломатических миссий тех государств, руководители которых присутствовали на военном параде в Москве. Во время встречи было высказано официальное возражение относительно участия этих должностных лиц в мероприятиях, организованных российскими оккупантами.

Об этом сообщается на сайте МИД Украины.

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Первый заместитель министра Сергей Кислица подчеркнул, что в контексте российской агрессии против Украины, которая сопровождается массовыми убийствами мирного населения, разрушением гражданской инфраструктуры и военными преступлениями, участие иностранных делегаций в военном параде, организованном государством-агрессором, расценивается Украиной как враждебный шаг.

Был отмечен значительный вклад украинского народа в победу над нацизмом 80 лет назад, вместе с другими народами антигитлеровской коалиции и бывшего СССР. Украина решительно противостоит попыткам России присвоить коллективную победу и уменьшить роль украинского народа в ней.

Сергей Кислица также напомнил об отсутствии прогресса в мирных переговорах, поскольку Россия игнорирует предложения США о временном прекращении огня, которое Украина поддержала еще 11 марта. Он отметил, что Россия не придерживается даже заявленного "парадного" перемирия, продолжая ежедневные атаки на украинские позиции вдоль всей линии фронта.

"Присутствие высших должностных лиц ряда государств на военном параде в Москве, организованном российской стороной, не имеет никакого отношения к чествованию памяти жертв и героев Второй мировой войны, а наоборот, является грубым нарушением и поддержкой современной агрессии России против Украины", — отметили в МИД Украины.

Дипломаты каких именно стран были приглашены в МИД Украины не сообщается.

Ранее стало известно, что Украина высылает двух венгерских послов в ответ на действия Венгрии. Они должны покинуть нашу страну в течение 48 часов.

Напомним, СБУ впервые в истории разоблачила агентурную сеть Венгрии, которая осуществляла шпионскую деятельность в ущерб Украине.