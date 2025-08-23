Кислиця назвав заяви Росії про легітимність Зеленського пропагандою

Сергій Кислиця. Фото: УНІАН

Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця відреагував на спроби Росії поставити під сумнів легітимність українського лідера Володимира Зеленського. За його словами, це давно відпрацьоване пропагандистське кліше.

Про це Сергій Кислиця сказав для NBC News у суботу, 23 серпня.

Реклама

Читайте також:

Реакція Кислиці на заяви РФ

Кислиця зауважив, що не потрібно відволікатися на те, що каже міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

За його словами, лідер США Дональд Трамп та його команда разом з керівництвом України мають достатньо важелів впливу на Росію, аби просунути процес вперед. Кислиця наголосив, що Кремль свідомо затягує переговорний процес.

Перший заступник міністра закордонних справ України зауважив, що Росія продовжує спроби маніпулювати.

Нагадаємо, Лавров вважає, що у гарантіях безпеки для України мають брати участь Росія та Китай.

Крім того, голова російського МЗС висловився про можливу зустріч Зеленського з російським диктатором Путіним.