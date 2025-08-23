Кислица назвал заявления России о легитимности Зеленской пропаганды

Сергей Кислица. Фото: УНИАН

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица отреагировал на попытки России поставить под сомнение легитимность украинского лидера Владимира Зеленского. По его словам, это давно отработанное пропагандистское клише.

Об этом Сергей Кислица сказал для NBC News в субботу, 23 августа.

Реклама

Читайте также:

Реакция Кислицы на заявления РФ

Кислица отметил, что не нужно отвлекаться на то, что говорит министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, лидер США Дональд Трамп и его команда вместе с руководством Украины имеют достаточно рычагов влияния на Россию, чтобы продвинуть процесс вперед. Кислица отметил, что Кремль сознательно затягивает переговорный процесс.

Первый заместитель министра иностранных дел Украины отметил, что Россия продолжает попытки манипулировать.

Напомним, Лавров считает, что в гарантиях безопасности для Украины должны участвовать Россия и Китай.

Кроме того, глава российского МИД высказался о возможной встрече Зеленского с российским диктатором Путиным.