Сибіга відреагував на слова Путіна про Україну і війну

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: МЗС/Telegram

Заяви російського диктатора Володимира Путіна про Україну є цинічними та такими, що демонструють повну зневагу до мирних зусиль США. Єдиний спосіб примусити Росію до миру — це позбавити її відчуття безкарності.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на платформі Х у п'ятницю, 20 червня.

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Сибіга наголосив, що поки Сполучені Штати та решта світу закликають РФ до негайного припинення вбивств, головний російський воєнний злочинець обговорює плани подальшого захоплення української землі та вбивств українців.

"Але з усіх безумних заяв Путіна сьогодні виділяється одна про ногу російського солдата. Насправді, куди б не ступила нога російського солдата, вона приносить із собою лише смерть, руйнування та спустошення", — йдеться у повідомленні.

Очільник МЗС підкреслив, що особливою цинічністю вирізняється заява Путіна про "ногу російського солдата".

"Путіну байдуже на російських солдатів чи їхні ноги, відірвані українськими дронами. Він масовий вбивця власного народу. Він уже знищив мільйон російських солдатів у безглуздій кривавій бані в Україні, не досягнувши жодної стратегічної мети. Один мільйон солдатів. Два мільйони ніг", — додав міністр.

Сибіга звернув увагу на те, що Росія не лише веде загарбницьку війну, а й стрімко деградує всередині країни — економічно, соціально та політично.

"Його цинічні заяви слугують лише одній меті: відвернути увагу громадськості від повного провалу його чвертьстолітнього правління, яке завело Росію до ганебного клубу режимів-ізгоїв, таких як Північна Корея та Іран, міжнародної ізоляції та нескінченної економічної стагнації, яка лише погіршуватиметься", — зазначив головний український дипломат.

Керівник міністерства також закликав міжнародну спільноту до рішучих дій.

"Єдиний спосіб примусити Росію до миру — це позбавити її відчуття безкарності. Збільшити підтримку оборони України та сильно вдарити по російській економіці руйнівними санкціями. Визнати Росію терористичною державою. Повністю ізолювати її. Повернути Москву до тями", — підсумував Сибіга.

Повідомлення Сибіги у Х

Раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що вважає росіян і українців "одним народом". Крім того, він додав, що "вся Україна" нібито належить Росії.

А у Кремлі заявили, що Росія відмовляється від безумовного припинення вогню у війні проти України, оскільки країни Заходу не демонструють намірів зупинити військову допомогу Києву.