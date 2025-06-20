Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоПраздникиТехнологииНедвижимостьЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияКиноМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В МИД отреагировали на заявления Путина об Украине и войне

В МИД отреагировали на заявления Путина об Украине и войне

Ua en ru
Дата публикации 20 июня 2025 21:21
Сибига отреагировал на слова Путина об Украине и войне
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: МИД/Telegram
Ключові моменти Реакция МИД на слова Путина

Заявления российского диктатора Владимира Путина об Украине являются циничными и демонстрирующими полное пренебрежение к мирным усилиям США. Единственный способ принудить Россию к миру - это лишить ее чувства безнаказанности.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на платформе Х в пятницу, 20 июня.

Реклама
Читайте также:

Реакция МИД на слова Путина

Сибига подчеркнул, что пока Соединенные Штаты и остальной мир призывают РФ к немедленному прекращению убийств, главный российский военный преступник обсуждает планы дальнейшего захвата украинской земли и убийств украинцев.

"Но из всех безумных заявлений Путина сегодня выделяется одно о ноге российского солдата. На самом деле, куда бы ни ступила нога российского солдата, она приносит с собой только смерть, разрушение и опустошение", — говорится в сообщении.

Глава МИД отметил, что особой циничностью отличается заявление Путина о "ноге российского солдата".

"Путину безразлично на российских солдат или их ноги, оторванные украинскими дронами. Он массовый убийца собственного народа. Он уже уничтожил миллион российских солдат в бессмысленной кровавой бане в Украине, не достигнув никакой стратегической цели. Один миллион солдат. Два миллиона ног", — добавил министр.

Сибига обратил внимание на то, что Россия не только ведет захватническую войну, но и стремительно деградирует внутри страны - экономически, социально и политически.

"Его циничные заявления служат лишь одной цели: отвлечь внимание общественности от полного провала его четвертьвекового правления, которое завело Россию в позорный клуб режимов-изгоев, таких как Северная Корея и Иран, международной изоляции и бесконечной экономической стагнации, которая будет только ухудшаться", — написал главный украинский дипломат.

Руководитель министерства также призвал международное сообщество к решительным действиям.

"Единственный способ принудить Россию к миру - это лишить ее ощущения безнаказанности. Увеличить поддержку обороны Украины и сильно ударить по российской экономике разрушительными санкциями. Признать Россию террористическим государством. Полностью изолировать ее. Вернуть Москву в чувство", — подытожил Сибига.

Сибіга МЗС РФ Путін
Сообщение Сибиги в Х

Ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что считает русских и украинцев "одним народом". Кроме того, он добавил, что "вся Украина" якобы принадлежит России.

А в Кремле заявили, что Россия отказывается от безусловного прекращения огня в войне против Украины, поскольку страны Запада не демонстрируют намерений остановить военную помощь Киеву.

владимир путин МИД Андрей Сибига Украина война в Украине Россия
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации