Сибига отреагировал на слова Путина об Украине и войне

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: МИД/Telegram

Заявления российского диктатора Владимира Путина об Украине являются циничными и демонстрирующими полное пренебрежение к мирным усилиям США. Единственный способ принудить Россию к миру - это лишить ее чувства безнаказанности.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на платформе Х в пятницу, 20 июня.

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Сибига подчеркнул, что пока Соединенные Штаты и остальной мир призывают РФ к немедленному прекращению убийств, главный российский военный преступник обсуждает планы дальнейшего захвата украинской земли и убийств украинцев.

"Но из всех безумных заявлений Путина сегодня выделяется одно о ноге российского солдата. На самом деле, куда бы ни ступила нога российского солдата, она приносит с собой только смерть, разрушение и опустошение", — говорится в сообщении.

Глава МИД отметил, что особой циничностью отличается заявление Путина о "ноге российского солдата".

"Путину безразлично на российских солдат или их ноги, оторванные украинскими дронами. Он массовый убийца собственного народа. Он уже уничтожил миллион российских солдат в бессмысленной кровавой бане в Украине, не достигнув никакой стратегической цели. Один миллион солдат. Два миллиона ног", — добавил министр.

Сибига обратил внимание на то, что Россия не только ведет захватническую войну, но и стремительно деградирует внутри страны - экономически, социально и политически.

"Его циничные заявления служат лишь одной цели: отвлечь внимание общественности от полного провала его четвертьвекового правления, которое завело Россию в позорный клуб режимов-изгоев, таких как Северная Корея и Иран, международной изоляции и бесконечной экономической стагнации, которая будет только ухудшаться", — написал главный украинский дипломат.

Руководитель министерства также призвал международное сообщество к решительным действиям.

"Единственный способ принудить Россию к миру - это лишить ее ощущения безнаказанности. Увеличить поддержку обороны Украины и сильно ударить по российской экономике разрушительными санкциями. Признать Россию террористическим государством. Полностью изолировать ее. Вернуть Москву в чувство", — подытожил Сибига.

Сообщение Сибиги в Х

Ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что считает русских и украинцев "одним народом". Кроме того, он добавил, что "вся Украина" якобы принадлежит России.

А в Кремле заявили, что Россия отказывается от безусловного прекращения огня в войне против Украины, поскольку страны Запада не демонстрируют намерений остановить военную помощь Киеву.