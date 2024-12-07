Скасування результатів виборів в Румунії — в МЗС України прокоментували втручання РФ у процес голосування

Міністерство закордонних справ України. Фото: РБК-Україна

Україна солідарна з Румунією на тлі безпрецедентної гібридної атаки Росії проти румунської демократії. Цього тижня Бухарест розсекретив дані, які підтверджують зусилля Кремля втрутитися в політичний процес країни.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України, опублікованій у суботу, 7 грудня.

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Що кажуть у МЗС

Українське дипломатичне відомство вважає, що зухвале втручання Росії у внутрішні справи Румунії є спробою позбавити румунський народ конституційного права на вільне волевиявлення.

"Це черговий епізод ширшої гібридної агресії Росії проти Європи та решти вільного світу, яка вже виявлялася останнім часом в активних російських зусиллях з розхитування ситуації в Грузії, Молдові та низці інших країн", — йдеться у повідомленні.

У заяві наголошується, що втручання Росії у внутрішні справи Румунії підтверджує попередні твердження МЗС України про те, що агресивні плани Кремля виходять далеко за межі України та поширюються зокрема на країни ЄС і НАТО.

"Відповідь на такі російські загрози має бути спільною та рішучою, зокрема максимальна підтримка України в протидії російській агресії заради збереження стабільності в Європі та світі", — додали в МЗС.

Там підкреслили, що солідарність України з румунським народом залишається непохитною.

"Румунія — важливий сусід та надійний партнер нашої держави. Країна, яка твердо підтримує боротьбу України проти російської агресії та надає вагому підтримку. Наша солідарність з румунським народом залишається непохитною. Щиро сподіваємося, що в ході подальшого електорального процесу громадяни Румунії матимуть змогу реалізувати своє виборче право без іноземних втручань", — підсумували в МЗС.

Нагадаємо, Конституційний суд Румунії ухвалив рішення щодо скасування результату першого туру виборів президента. Голосування проведуть заново.

У суді пояснили, що на засіданні Вищої ради національної оборони спецслужби презентували документи. В них було виявлено, що виборчий процес був проблемним від початку.