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В МИДе отреагировали на вмешательство России в выборы в Румынии

7 декабря 2024 17:44
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Отмена результатов выборов в Румынии — в МИД Украины прокомментировали вмешательство РФ в процесс голосования
Министерство иностранных дел. Фото: РБК-Украина
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Украина солидарна с Румынией на фоне беспрецедентной гибридной атаки России против румынской демократии. На этой неделе Бухарест рассекретил данные, подтверждающие усилия Кремля вмешаться в политический процесс страны.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины, опубликованном в субботу, 7 декабря.

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Украинское дипломатическое ведомство считает, что дерзкое вмешательство России во внутренние дела Румынии является попыткой лишить румынский народ конституционного права на свободное волеизъявление.

"Это очередной эпизод более широкой гибридной агрессии России против Европы и остального свободного мира, которая уже проявлялась в последнее время в активных российских усилиях по расшатыванию ситуации в Грузии, Молдове и ряде других стран", — говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что вмешательство России во внутренние дела Румынии подтверждает предварительные утверждения МИД Украины о том, что агрессивные планы Кремля выходят далеко за пределы Украины и распространяются, в частности, на страны ЕС и НАТО.

"Ответ на такие российские угрозы должен быть общим и решительным, в том числе максимальная поддержка Украины в противодействии российской агрессии ради сохранения стабильности в Европе и мире", — добавили в МИД.

Там подчеркнули, что солидарность Украины с румынским народом остается непоколебимой.

"Румыния — важный сосед и надежный партнер нашего государства. Страна, которая твердо поддерживает борьбу Украины против российской агрессии и оказывает весомую поддержку. Наша солидарность с румынским народом остается непреклонной. Искренне надеемся, что в ходе дальнейшего электорального процесса граждане Румынии смогут реализовать свое избирательное право без иностранных вмешательств", — подытожили в МИД.

Напомним, Конституционный суд Румынии принял решение об отмене результата первого тура выборов президента. Голосование будет проведено заново.

В суде объяснили, что на заседании Высшего совета национальной обороны спецслужбы представили документы. В них было обнаружено, что избирательный процесс был проблемным с самого начала.

выборы МИД Румыния президент Россия

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