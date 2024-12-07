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Суд Румунії назвав причину скасування результатів виборів

7 грудня 2024 11:22
Євгенія Брюховецька - редактор
У Румунії скасували результати першого туру виборів — причина
Голосування на виборах. Ілюстративне фото: Reuters
Євгенія Брюховецька - редактор

Конституційний суд Румунії ухвалив рішення щодо скасування результату першого туру виборів президента. Голосування проведуть заново, а суд пояснив причину такого рішення.

Про це пише Digi24.

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У суді пояснили, що на засіданні Вищої ради національної оборони спецслужби презентували документи. В них було виявлено, що виборчий процес був проблемним від початку і ці невідповідності та порушення "викривили вільну і чесну природу голосування громадян і рівні можливості для кандидатів".  

Зокрема, судді вказали на маніпуляцію думкою виборців і викривлення рівних можливостей для кандидатів. Там заявили про "порушення виборчого законодавства використанням цифрових технологій та ШІ у веденні кампанії, а також шляхом фінансування із незадекларованих джерел". 

"Втручання державних чи недержавних суб’єктів та ведення ними виборчої пропаганди або кампаній дезінформації має бути виключене", — йдеться у документі.  

Також там вважають, що один з кандидатів отримав перевагу завдяки агресивному просуванню в обхід законодавства і завдяки зловживанню алгоритмами соцмереж. Зокрема, кампанія не була маркована як політична реклама, що вимагається законом.

Нагадаємо, кандидат у президенти Румунії Келін Джорджеску обіцяє припинити експорт зерна з України через Румунію у разі перемоги. 

А прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку подав у відставку з посади лідера соціал-демократичної партії після того, як не потрапив до другого туру виборів.

суд вибори Румунія голосування президент

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