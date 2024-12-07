В Румынии отменили результаты первого тура выборов - причина

Голосование на выборах. Иллюстративное фото: Reuters

Конституционный суд Румынии принял решение об отмене результата первого тура выборов президента. Голосование будет проведено заново, а суд объяснил причину такого решения.

Об этом пишет Digi24.

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Отмена результатов выборов в Румынии

В суде объяснили, что на заседании Высшего совета национальной обороны спецслужбы представили документы. В них было обнаружено, что избирательный процесс был проблемным с самого начала и эти несоответствия и нарушения "искажали свободную и честную природу голосования граждан и равные возможности для кандидатов".

В частности, судьи указали на манипуляцию мнением избирателей и искажение равных возможностей для кандидатов. Там заявили о "нарушении избирательного законодательства использованием цифровых технологий и ИИ в ведении кампании, а также путем финансирования из незадекларированных источников".

"Вмешательство государственных или негосударственных субъектов и ведение ими избирательной пропаганды или кампаний дезинформации должно быть исключено", — говорится в документе.

Также там считают, что один из кандидатов получил преимущество благодаря агрессивному продвижению в обход законодательства и злоупотреблению алгоритмами соцсетей. В частности, кампания не была маркирована как политическая реклама, чего требует закон.

Напомним, кандидат в президенты Румынии Келин Джорджеску обещает прекратить экспорт зерна из Украины из-за Румынии в случае победы.

А премьер-министр Румынии Марчел Чолаку подал в отставку с поста лидера социал-демократической партии после того, как не попал во второй тур выборов.