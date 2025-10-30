МЗС України відреагувало на пропозицію РФ про перемир’я

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. Фото: МЗС

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на пропозицію Міноборони Росії щодо "перемир'я" на 5-6 годин, аби "забезпечити коридор для іноземних ЗМІ". Речник дипломатичного відомства Георгій Тихий закликав журналістів не довіряти будь-яким пропозиціям правителя РФ.

Про це представник МЗС України написав у четвер, 30 жовтня, у соцмережі X.

Реакція МЗС України на "мікроперемир'я" РФ

У відповідь на пропозицію Росії щодо "мікроперемир'я" речник МЗС України Георгій Тихий сказав, що не варто довіряти пропозиціям російського диктатора Володимира Путіна.

"Чесно кажучи, я не рекомендую журналістам довіряти будь-яким пропозиціям Путіна щодо "коридорів" у зоні бойових дій. Я на власні очі бачив, як такі пропозиції реалізуються — 29 серпня 2014 року в Іловайську", — зазначив представник МЗС.

Водночас він наголосив, що єдина мета Путіна — продовжити війну. І він ніколи не дотримувався своїх обіцянок про припинення вогню.

"Не допомагайте йому виправдовувати свої злочини через російські провокації проти журналістів", — закликав Тихий.

Крім того, він нагадав всі ЗМІ, що будь-які візити на окуповану Росією територію без дозволу України є порушенням нашого законодавства та міжнародного права. І вони матимуть довгострокові репутаційні та юридичні наслідки.

Нагадаємо, що Міноборони Росії пропонує тимчасове "перемир'я" в районах Покровська, Мирнограда та Куп’янська. "Мікроперемир’я" пропонується встановити на 5-6 годин, щоб "забезпечити коридори для іноземних ЗМІ".

Раніше ми інформували, що Сирський спростував інформацію про нібито оточення українських військових у Покровську.