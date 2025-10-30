Видео
Видео

В МИД отреагировали на предложение РФ по "микроперемирию"

Ua ru
Дата публикации 30 октября 2025 17:19
обновлено: 17:29
МИД Украины отреагировало на предложение РФ о перемирии
Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий. Фото: МИД

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на предложение Минобороны России о "перемирии" на 5-6 часов, чтобы "обеспечить коридор для иностранных СМИ". Представитель дипломатического ведомства Георгий Тихий призвал журналистов не доверять любым предложениям правителя РФ.

Об этом представитель МИД Украины написал в четверг, 30 октября, в соцсети X.

Читайте также:

Реакция МИД Украины на "микроперемирие" РФ

В ответ на предложение России о "микроперемирии" спикер МИД Украины Георгий Тихий сказал, что не стоит доверять предложениям российского диктатора Владимира Путина.

"Честно говоря, я не рекомендую журналистам доверять любым предложениям Путина по "коридорам" в зоне боевых действий. Я собственными глазами видел, как такие предложения реализуются — 29 августа 2014 года в Иловайске", — отметил представитель МИД.

В то же время он подчеркнул, что единственная цель Путина — продолжить войну. И он никогда не придерживался своих обещаний о прекращении огня.

"Не помогайте ему оправдывать свои преступления через российские провокации против журналистов", — призвал Тихий.

Кроме того, он напомнил все СМИ, что любые визиты на оккупированную Россией территорию без разрешения Украины являются нарушением нашего законодательства и международного права. И они будут иметь долгосрочные репутационные и юридические последствия.

Перемир'я РФ
Скриншот сообщения Тихого/X

Напомним, что Минобороны России предлагает временное "перемирие" в районах Покровска, Мирнограда и Купянска. Микроперемирие" предлагается установить на 5-6 часов, чтобы "обеспечить коридоры для иностранных СМИ".

Ранее мы информировали, что Сырский опроверг информацию о якобы окружении украинских военных в Покровске.

