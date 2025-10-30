Видео
Видео

Главная Новости дня Россия предлагает "микроперемирие" на 5-6 часов — какая цель

Россия предлагает "микроперемирие" на 5-6 часов — какая цель

Ua ru
Дата публикации 30 октября 2025 16:44
обновлено: 16:54
Путин предлагает "перемирие" на несколько часов — что известно
Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Reuters

Минобороны России объявило о готовности временно прекратить боевые действия в районах Покровска, Мирнограда и Купянска. "Микроперемирие" предлагается установить на 5-6 часов, чтобы "обеспечить коридоры для иностранных СМИ".

Об этом говорится в сообщении оборонного ведомства РФ в четверг, 30 октября, в Telegram.

Сегодня, 30 октября, Министерство обороны России объявило о готовности временно приостановить боевые действия в районах Покровска, Мирнограда и Купянска, чтобы "обеспечить коридоры для иностранных СМИ".

"Министерство обороны Российской Федерации получило приказ Верховного Главнокомандующего Российской Федерации обеспечить беспрепятственный проезд иностранных журналистов, включая украинских, при их обращении к командованию ВСУ, для посещения районов блокирования украинских войск в Красноармейске (так в РФ называют Покровск — ред.), Димитрове, Купянске",- заявили в Минобороны РФ.

В сообщении оборонного ведомства РФ отмечается, что российское командование готово при необходимости прекратить боевые действия на 5-6 часов в указанных районах. А также "обеспечить коридоры беспрепятственного въезда и выезда групп представителей иностранных СМИ, в том числе украинских, при условии гарантий безопасности как для журналистов, так и российских военнослужащих".

Москва таким образом предлагает "проверить, соответствуют ли действительности заявления Путина о якобы окружении украинских войск в этих районах".

Перемир'я РФ
Скриншот сообщения Минобороны РФ/Telegram


Напомним, украинское командование и западные аналитики опровергают заявления России об окружении ВСУ. В Институте изучения войны такие заявления Путина назвали попыткой убедить Дональда Трампа в превосходстве российских войск на поле боя.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что заявления о якобы "блокировании" Сил обороны Украины в Покровске, как и в Купянске, не соответствуют действительности.

Ранее стало известно, сколько войска РФ привлекли человек для попыток окружить Покровскую агломерацию.

владимир путин обстрелы перемирие война в Украине Россия атака
Автор:
Автор:
Евтушенко Алина
