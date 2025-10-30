Путін пропонує "перемир'я" на кілька годин — що відомо

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Reuters

Міноборони Росії оголосило про готовність тимчасово припинити бойові дії в районах Покровська, Мирнограда та Куп’янська. "Мікроперемир’я" пропонується встановити на 5-6 годин, щоб "забезпечити коридори для іноземних ЗМІ".

Про це йдеться у повідомленні оборонного відомства РФ у четвер, 30 жовтня, в Telegram.

Реклама

Читайте також:

Росія пропонує "перемир'я" на декілька годин

Сьогодні, 30 жовтня, Міністерство оборони Росії оголосило про готовність тимчасово призупинити бойові дії в районах Покровська, Мирнограда та Куп’янська, щоб "забезпечити коридори для іноземних ЗМІ".

"Міністерство оборони Російської Федерації отримало наказ Верховного Головнокомандувача Російської Федерації забезпечити безперешкодний проїзд іноземних журналістів, включаючи українських, при їх зверненні до командування ЗСУ, для відвідування районів блокування українських військ в Красноармійську (так у РФ називають Покровськ — ред.), Димитрові, Куп'янську", — заявили в Міноборони РФ.

У повідомленні оборонного відомства РФ зазначається, що російське командування готове за необхідності припинити бойові дії на 5-6 годин у зазначених районах. А також "забезпечити коридори безперешкодного в'їзду і виїзду груп представників іноземних ЗМІ, у тому числі українських, за умови гарантій безпеки як для журналістів, так і російських військовослужбовців".

Москва таким чином "пропонує перевірити, чи відповідають дійсності заяви Путіна про нібито оточення українських військ у цих районах".

Скриншот повідомлення Міноборони РФ/Telegram



Нагадаємо, українське командування та західні аналітики спростовують заяви Росії про оточення ЗСУ. В Інституті вивчення війни такі заяви Путіна назвали спробою переконати Трампа в перевазі російських військ на полі бою.



Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що ситуація складна, але заяви про нібито "блокування" Сил оборони України в Покровську, як і в Куп'янську, не відповідають дійсності.

Раніше стало відомо, скільки війська РФ залучили осіб для спроб оточити Покровську агломерацію.