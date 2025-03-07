Переговори США та Росії — в МЗС України прокоментували діалог країн

Речник МЗС України Георгій Тихий. Фото: РБК-Україна

Україна не втручається у переговори між США та Росією, оскільки це їхні двосторонні відносини. Київ лише аналізує заяви країн.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий на брифінгу у п'ятницю, 7 березня.

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Тихий наголосив, що Київ не втручається в переговори між США та Росією, оскільки це їхні двосторонні відносини. Україна веде власний переговорний процес зі Сполученими Штатами, і ці питання залишаються виключно в рамках двосторонньої співпраці.

"Ми аналізуємо публічні повідомлення американської, російської сторін, з яких дійсно можна скласти якусь картинку про динаміку, як у них там відбувається цей діалог і процес. Але це їхні двосторонні справи, ми тут туди не втручаємось, так само, як і в наші двосторонні справи зі Сполученими Штатами, наприклад, ми вважаємо, що не має ніхто втручатися, в тому числі Росія", — сказав представник МЗС.

Раніше російський диктатор Володимир Путін цинічно висловився щодо майбутніх переговорів з Україною про завершення війни. А спецпредставник президента США по Україні та Росії Кіт Келлог заявив, що Америка посилює тиск на Москву та Київ, щоб підштовхнути обидві сторони до переговорів.